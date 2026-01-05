Trump advierte al vicepresidente venezolano Rodríguez tras el arresto de Maduro

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trumpadvirtió el nuevo presidente en funciones Venezuela que habría enormes consecuencias si no hacía lo que Washington consideraba correcto.

“Si (el vicepresidente Delcy Rodriguez) no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, quizás mayor que el de Maduro», dijo Trump en una entrevista telefónica a la revista The Atlantic, refiriéndose al presidente venezolano. Nicolás Maduro quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses.

El sábado, Trump afirmó que la operación militar estadounidense en Venezuela condujo al arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores. También prometió afirmar el control estadounidense sobre el país por el momento, incluso mediante el despliegue de tropas si fuera necesario.

Después del arresto de Maduro, la Corte Suprema de Venezuela ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que asumiera inmediatamente el cargo de presidenta interina.

Trump acusa a Maduro de supervisar los envíos de drogas a Estados Unidos y de mantener ilegalmente el poder mediante fraude electoral.

Maduro, quien se encuentra detenido en un centro de detención en Nueva York por cargos de drogas, niega las acusaciones. Los funcionarios de Caracas también pidieron su liberación.

Según el informe, Trump enfatizó que no toleraría lo que llamó el fuerte rechazo de Rodríguez a la intervención armada estadounidense que llevó al arresto de Maduro.

La severa advertencia de Trump contrastó con su declaración del día anterior. Horas después de que las tropas estadounidenses atacaran la capital, Caracas, Trump elogió a Rodríguez.

En una conferencia de prensa después de la operación, dijo que Rodríguez había expresado personalmente su voluntad de cooperar con Estados Unidos, que según él «gobernaría» Venezuela por un tiempo.

«Básicamente, está dispuesto a hacer lo que creemos que es necesario para que Venezuela vuelva a ser grande», dijo Trump a los periodistas.

Rodríguez inmediatamente desestimó la afirmación. Enfatizó que Venezuela está lista para defender sus recursos naturales y que el equipo de defensa del país sigue comprometido con las políticas de Maduro, cuyo retorno exige.

“Nunca más seremos una colonia (territorio ocupado)”, dijo Rodríguez.

Cambiar Régimen

Trump también indicó que no dudaría en autorizar una segunda ola de acciones militares si lo considerara necesario.