Trump advierte a Irán y dice que Estados Unidos vendrá a rescatar si los manifestantes son atacados







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes (hora local) a Irán contra el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y dijo que Washington está «listo y preparado» y responderá si autoridades iraníes recurrir a la violencia, informó la agencia de noticias ANI.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: «Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, los Estados Unidos de América vendrán a rescatarlos. Estamos encerrados, cargados y listos para partir. ¡Gracias por su atención a este asunto!».

Sus comentarios se producen en medio de protestas generalizadas en Irán por el aumento de los precios y el empeoramiento de las condiciones económicas, con manifestaciones que se extendieron por varias provincias y, en algunos casos, escalaron hasta convertirse en enfrentamientos mortales con las fuerzas de seguridad, informó ANI, citando a CNN.

Según la agencia de noticias Fars, los manifestantes se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras al personal de seguridad e incendiaron vehículos. La agencia alegó que algunos “perturbadores” armados se aprovecharon de las reuniones y afirmó, sin aportar pruebas, que las autoridades confiscaron posteriormente armas de fuego a varios individuos.

Anteriormente, al menos dos personas murieron durante enfrentamientos entre decenas de manifestantes y la policía en el condado de Lordegan, en el suroeste de Chaharmahal y en la provincia de Bakhtiari, informó ANI, citando a Fars. No quedó claro de inmediato si los muertos eran manifestantes o miembros de las fuerzas de seguridad.

Vídeos no verificados que circulaban por Internet parecían mostrar a manifestantes arrojando piedras a policías uniformados de la zona. Fars alegó además que los manifestantes atacaron la oficina del gobernador, los bancos y otros edificios estatales, dijo CNN.

Protestas en Irán: decenas de detenidos mientras el país vive las mayores protestas desde 2022

La primera muerte reportada relacionada con los disturbios actuales ocurrió el miércoles por la noche, cuando un miembro de la fuerza paramilitar Basij de Irán murió y otras 13 personas resultaron heridas en la ciudad de Kuhdasht en la provincia de Lorestan, según medios afiliados al estado. La agencia de noticias Fars emitió imágenes que mostraban a un oficial de policía recibiendo tratamiento médico después de que supuestamente los manifestantes le prendieron fuego.

Las autoridades iraníes suelen desplegar la fuerza paramilitar Basij para reprimir manifestaciones.

Mientras tanto, las autoridades detuvieron al menos a 20 personas durante las protestas, dijo el jueves el fiscal de Kuhdasht, según la agencia de noticias estatal Tasnim.

En el condado de Malard, al oeste de Teherán, los funcionarios arrestaron a 30 personas por “perturbar el orden público”, informó Fars. El funcionario del condado, Mansour Saleki, dijo que los detenidos estaban “abusando del derecho legal a protestar”, y agregó que varios de los arrestados habían viajado desde condados vecinos.

Protestas A ellos se unieron esta semana propietarios de tiendas, comerciantes de bazares y estudiantes universitarios en varias ciudades iraníes, y los manifestantes corearon consignas contra el gobierno por las dificultades económicas después de que la moneda nacional cayera a mínimos históricos.

Los últimos disturbios marcan las manifestaciones más grandes en Irán desde las protestas a nivel nacional de 2022, que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial después de ser arrestada por presuntamente violar las reglas del país sobre el uso del velo.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en una publicación en X el miércoles que estaba alarmado por los informes de manifestantes que enfrentaban “intimidación, violencia y arrestos” e instó a las autoridades iraníes a detener la represión.

«Primero los bazares. Luego los estudiantes. Ahora todo el país. Los iraníes están unidos. Vidas diferentes, una demanda: respetar nuestras voces y nuestros derechos», dijo el Departamento de Estado en una publicación en idioma farsi.

Aunque todavía tienen un alcance limitado, las protestas señalan una nueva fase de creciente insatisfacción pública en Irán, a medida que los ciudadanos reclaman cada vez más espacios públicos y libertades personales a través de actos de resistencia espontáneos y en gran medida descoordinados.

(Con entradas ANI)





Fuente