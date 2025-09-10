Trump admite que Turn ha contado a Qatar sobre los ataques israelíes: esa es la decisión de Netanyahu

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump decir ataque Israel el Katar Es la decisión del jefe de la autoridad de Israel, Benjamin Netanyahu, y no la decisión de Washington.

«Esta es una decisión tomada por Netanyahu, no mi decisión», escribiendo Triunfo En su plataforma de redes sociales, Truth Social se citó el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Trump afirmó haber ordenado al mensajero especial de Steve Witkoff que le contara a Qatar sobre los planes del ataque, pero la información era demasiado tarde.

«Inmediatamente ordené al mensajero especial de Steve Witkoff que le contara a Qatar sobre el ataque que pronto ocurrirá, lo que él (Netanyahu) hizo, pero desafortunadamente, demasiado tarde para detener el ataque», agregó.

La declaración surgió después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar negó que la Casa Blanca afirmara que el país del Golfo se había informado de antemano sobre los ataques israelíes y agregó que la comunicación de los funcionarios estadounidenses solo ocurrió mientras la explosión estaba en curso.

Trump ha hablado con Netanyahu después del ataque y el líder israelí dijo que quería «darse cuenta de la paz».

Trump trató de calmar a Qatar diciendo que el ataque podría ser una oportunidad para la paz. Afirmó haber llamado a Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y lo convenció de que un incidente similar no se repetiría en la región de Qatar

«Los bombardeos unilaterales en Qatar, un país soberano y aliados cercanos cerca de los Estados Unidos, que trabajaron muy duro y audazmente asumieron riesgos con nosotros para mediar la paz, no ayudó a Israel y los objetivos de Estados Unidos», escribió Trump, repitiendo la declaración de su portavoz, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa.

«Sin embargo, eliminar a Hamas, que ha aprovechado el sufrimiento de la gente de Gaza, es un objetivo noble», continuó.

Trump dijo que había instruido al Ministro de Asuntos Exteriores Marco Rubio para completar el Acuerdo de Cooperación de Defensa con Qatar.

El ejército israelí dijo que llevaron a cabo un ataque de precisión dirigido a los principales líderes del Grupo Palestino Hamas en la capital de Qatar, Doha.

Qatar condenó fuertemente el ataque como una violación descarada del derecho internacional y las amenazas a su soberanía y seguridad.