Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (COMO), donald Triunfo dijo que su partido administraría la refinería aceite Venezuela tras arrestar a Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.

Trump declaró que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.

Donald Trump muestra foto del presidente venezolano Maduro tras ser arrestado Foto : ANTARA/Verdad Social @realDonaldTrump

Trump cree que la industria petrolera de Venezuela ha experimentado durante mucho tiempo fallas de gestión. Dijo que las compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para mejorar las instalaciones de producción y distribución, así como para reactivar el sector energético del país. Trump afirma que este paso resultará en beneficios para el pueblo venezolano y para Estados Unidos.

La propia Venezuela tiene reservas de petróleo crudo muy grandes, alrededor de 303 mil millones de barriles, o casi el 20 por ciento de las reservas totales de petróleo del mundo. Esto convierte al país en uno de los objetivos estratégicos de la política energética global de Estados Unidos.

Sin embargo, hasta ahora no está claro cómo Estados Unidos «dirigirá» Venezuela. Trump se limitó a decir que la gestión temporal sería realizada por un grupo, sin especificar quiénes estaban involucrados. Reveló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se había comunicado con el diputado presidente de venezuela Delcy Rodríguez.

Trump afirmó que Rodríguez estaba dispuesto a hacer lo que Estados Unidos le pidiera. Esta afirmación fue inmediatamente desmentida por Delcy Rodríguez vía transmisión de la televisión estatal venezolana. Destacó que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente legítimo de Venezuela y el gobierno está dispuesto a defender la soberanía del país.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, pronunció un discurso el miércoles por la noche.