Trump Admin se enfrenta a la demanda de 16 estados sobre fondos de educación sexual en temas de género







Dieciséis estados y el Distrito de Columbia han demandado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados UnidosAlegar que sus amenazas de extraer fondos de educación sexual sobre los planes de estudio que mencionan diversas identidades de género fueron una violación de la ley federal. La queja presentada en el tribunal federal en Oregon el viernes dice que el departamento está tratando de obligar a los estados a «reescribir los planes de estudio de salud sexual para borrar categorías completas de estudiantes» y describe la acción como «el último intento de la administración actual para apuntar y dañar a los jóvenes transgénero y de género».

El HHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, su administración ha tratado de reconocer a las personas como solo hombres o mujeres. El HHS quiere prohibir la inclusión de lo que describe como «ideología de género» en las lecciones financiadas por el Programa de Educación de Responsabilidad Personal (Prep) y el Programa de Educación de Evitación de Riesgos Sexuales (SRAE) del Título V. Las subvenciones federales se utilizan para enseñar sobre la abstinencia y la anticoncepción para la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Los demandantes dicen que las condiciones de subvención HHS están buscando imponer violar la ley federal, la separación de poderes y el poder de gasto del Congreso.

La terminación de fondos bajo los dos programas de subvenciones federales podría resultar en una pérdida de al menos USD 35 millones a los estados del demandante, según la queja. El HHS advirtió a los establece en agosto que tenían 60 días para cambiar de lecciones o perder sus subvenciones de preparación. California era advirtió anteriormente, y su subvención de USD 12 millones fue despojada el 21 de agosto.

Los estados de Oregón, Washington y Minnesota están co-líder de la demanda. El fiscal general de Washington, Nick Brown, dijo en un comunicado que el HHS amenazó con cancelar las subvenciones de preparación si su estado no eliminaba el lenguaje de un plan de estudios de la escuela secundaria que dice: «Las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género necesitan saber cómo prevenir el embarazo y las ITS, ni para sí mismos o para ayudar a un amigo». El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que «la elección entre perder fondos y recortar programas de educación sobre salud sexual o excluir a la comunidad transgénero de esos programas es inaceptable». Los otros demandantes incluyen Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawai, Illinois, MassachusettsMaryland, Maine, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin.

