Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump Acusando a Rusia, China y Corea del Norte planearon conspiración contra Estados Unidos mientras comentaban sobre un desfile militar en Tiananmen Field, Beijing.

Leer también: ¡Extraño! Prabowo se mantuvo paralelo a Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en el desfile militar chino



Presidente Donald Trump a través de su plataforma de redes sociales Truth Social, comentando sobre el presidente Porcelana Xi jinpingLíder norcoreano Kim jong un jong uy el presidente ruso Vladimir Putin Apareciendo juntos en Beijing para el desfile militar más grande de China el miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Esperemos que el extraordinario presidente Xi y los chinos celebren un día festivo y eterno. Dar mis cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, que están conspirando contra Estados Unidos», escribió Trump en las redes sociales durante el desfile.

Leer también: Prabowo asistió al desfile militar chino, bienvenido por Xi Jinping



Trump se refiere a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en su puesto, diciendo: «La gran pregunta que debe responderse es si el presidente Xi de China mencionará la cantidad de apoyo y la» sangre «dada por los Estados Unidos a China para ayudarlo a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil», dijo Trump «, dijo Trump», dijo Trump «, dijo Trump», dijo Trump «.

«Muchos estadounidenses fueron asesinados en los esfuerzos de China para ganar y gloria. ¡Espero que merezcan ser respetados y recordados por su coraje y sacrificio!» Trump escribió

Leer también: Prabowo se fue a Beijing esta noche, cumpliendo la invitación del presidente Xi Jinping



En sus comentarios en el desfile que se celebró frente a la puerta de Tiananmen, Xi elogió al ejército de liberación del pueblo chino como una «fuerza heroica» y habló sobre las naciones y se trató por igual.

Xi no mencionó a los Estados Unidos en su discurso, pero agradeció a todos los países por su contribución al ganar.

«La nación Tiongong es una gran nación que no tiene miedo a la violencia, y de pie y fuerte», dijo Xi. «En el pasado, frente a la lucha de la vida y la muerte entre la justicia y el mal, la luz y la oscuridad, el progreso y la reacción, el pueblo de la unidad, el aumento del juego y la lucha por la supervivencia de la nación, el surgimiento de la nación y la justicia de la humanidad».

Protesta rusa

Yuri Ushakov, un asistente principal de Putin, desestimó las acusaciones de conspiración de Trump.

«Quiero decir que nadie planeó una conspiración, nadie diseñó nada, no hubo conspiración», dijo Ushakov al periodista ruso Pavel Zarubin, que estaba cerca de Kremlin y había entrevistado previamente a Putin.

«Además, nadie lo tiene en sus mentes, ninguno de estos tres líderes lo tiene», dijo Ushakov

Se sabe que este desfile militar es un evento ceremonial para conmemorar los 80 años de victoria en la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en Beijing el miércoles, incluido un desfile militar a gran escala en el campo de Tiananmen.