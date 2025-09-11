Trump acusa a ‘Radical Left’ detrás del tiroteo de Charlie Kirk

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (Como) Donald Triunfo Culpe a la «izquierda radical» por el incidente tiroteo que desencadena la muerte activista Charlie Kirk – que también es partidario de la línea dura.

Charlie Kirk, un activista político conservador estadounidense conocido como uno de los partidarios más vocales Donald Trump. Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois. A menudo se lo conoce como «estrellas jóvenes» en el movimiento conservador estadounidense.

Trump acusó al tiroteo de Kirk de «violencia política de izquierda radical», diciendo que «había lastimado a demasiadas personas inocentes y cobró demasiadas vidas».

«A lo largo de los años, los de la izquierda de los radicales han comparado a grandes estadounidenses como Charlie con los nazis y el peor asesino y el peor criminal del mundo», dijo en un video subido a Verdad social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald, junto con el activista de la derecha Charlie Kirk

«Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos en nuestro país hoy, y debemos detenerse ahora».

Trump pide que «todos los estadounidenses y los medios de comunicación se enfrenten al hecho de que la violencia y el asesinato son una consecuencia trágica de la toma de malas que no están de acuerdo contigo»

Afirmó que su gobierno «encontrará a todos los que contribuyan a esta crueldad y a otras violencias políticas, incluidas las organizaciones que lo financian y lo apoyan».

El presidente mencionó varios otros ejemplos de violencia, incluidos los intentos de matarlo el año pasado en Pensilvania, el tiroteo de 2017 que lesionó a los miembros del DPR del Partido Republicano, Steve Scalise, de Louisiana, y el tiroteo mortal del CEO de UnitedHealthcare en diciembre.

Pero más tarde mencionó «violencia política radical izquierda», sin mencionar otros actos de violencia política, también experimentaron y dirigieron a políticos democráticos, como el esposo de Nancy Pelosi, para ser atacados en su casa en 2022.

Y a principios de este año, un miembro del Parlamento del Estado de Minnesota y su esposo fueron asesinados a tiros, y la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, enfrentó un ataque de Arsonal.

Mientras que el motivo del tiroteo de Kirk aún no está claro. La policía no ha identificado al sospechoso, y las autoridades en Utah dijeron temprano el miércoles que estaban buscando al culpable.

Este impactante tiroteo tuvo lugar cuando Kirk participó en un evento en la Escuela Orem, Utah, como parte de una campaña abierta de la organización que dirigió «The American Comeback Tour».

La universidad dijo en un comunicado distribuido en las redes sociales que se lanzó un disparo a Kirk poco después de las 12 del mediodía, hora local, y justo sobre su cuello.

Dos fuentes de aplicación de la ley dijeron a CBS News que solo se lanzó un disparo.

En el video viral, el incidente viral muestra a Kirk hablando frente a muchas personas en el debate de «probarme equivocado» al aire libre, donde invitó a los estudiantes a debatir sobre sus puntos de vista políticos y culturales. De repente, el disparo estalló hacia Kirk, y se cayó.

El evento al que asistieron cientos de personas se dispersó de inmediato y las personas se dispersaron. El oficial de seguridad inmediatamente evacuó a la víctima.