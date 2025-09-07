Trump abucheó en el partido final de tenis masculino de US Open

Presidente Donald Trump Regresó a Queens, el condado de la ciudad de Nueva York donde creció, para el domingo final de los hombres del US Open Men, donde recibió una alegría del Bronx.

Cuando Trump se mostró brevemente en los Jumbotrones en el estadio Arthur Ashe durante el canto del himno nacional de los Estados Unidos, con Trump mostrado en saludo, los fanáticos respondieron con una cascada de abucheos. Eso llegó antes del comienzo del partido por el campeonato en el lado masculino, que enfrenta al No. 1 Jannik Sinner (Italia) vs. No. 2 Carlos Alcaraz (España).

ESPN está transmitiendo la final de los hombres del US Open en Nationly on ABC, que emitió partes de la reacción de la multitud a Trump. Que se produjo después de que la Asociación de Tenis de los Estados Unidos envió un Memo a los socios de los medios que solicitan que censuren «interrupciones o reacciones» en respuesta a Trump. «Pedimos a todos los emisores que se abstengan de exhibir cualquier interrupción o reacción en respuesta a la asistencia del presidente en cualquier capacidad», dijo la USTA en el memorando. Trump asiste al evento como invitado de Rolex, en la suite privada del relojero de lujo, según lo informado por primera vez por Blog de tenis de Bounces.

El partido Sinner-Alcaraz estaba programado para comenzar poco después de las 2 pm, pero la hora de inicio fue retrocedida por más de media hora debido a retrasos en el tráfico y procedimientos de detección de seguridad adicionales establecidos debido a la asistencia de Trump al partido.

La aparición más reciente de Trump en el US Open fue en 2015, cuando era un candidato que todavía compitió por la nominación republicana para el presidente, y también fue abucheado en voz alta.

La cobertura exclusiva de ESPN del torneo de tenis del US Open 2025 concluye el domingo con el campeonato masculino en ABC, ESPN Deportes y la aplicación de transmisión de ESPN. La cobertura comenzó a la 1 pm ET con una vista previa especial en ABC.