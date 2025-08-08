Trump abre la puerta al capital privado y la criptografía como opciones de planes de jubilación







Millones de estadounidenses que ahorran para la jubilación a través de 401 (k) cuentas podrían tener la opción de poner su dinero en inversiones de capital privado y de criptomonedas de mayor riesgo, según una orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente Donald Trump que podría dar a esos jugadores financieros acceso a un grupo de fondos que valen billones de billones. No hay un cambio inmediato en la forma en que las personas invierten parte de sus ganancias laborales. Las agencias federales necesitarían reescribir reglas y regulaciones para permitir las opciones ampliadas, y eso llevaría meses o más completar. Pero una vez hecho, los empleadores podrían ofrecer una gama más amplia de fondos e inversiones mutuos a los trabajadores, según el Casa blanca.

Los nuevos planes podrían invertir en activos alternativos, particularmente capital privado, criptomonedas y bienes raíces. El Presidente republicano El pedido dirige al Departamento de Trabajo y otras agencias a redefinir lo que se consideraría un activo calificado bajo las reglas de jubilación 401 (k). Los planes de jubilación de los estadounidenses se rigen por una ley conocida como la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados de 1974, mejor conocida como ERISA. La ley requiere que los empleadores ofrezcan opciones de jubilación que sean lo mejor para sus empleados, no en Wall Street. La mayoría de los planes de jubilación para los estadounidenses están formados por inversiones en acciones y bonos, y en mayor medida, efectivo y productos muy negociados como el oro. El movimiento de Trump recompensa tanto la industria de capital privado de USD 5 billones, que durante décadas ha querido competir por un papel en los planes de jubilación, como la industria de las criptomonedas, cuyos ejecutivos apoyaron firmemente la campaña de Trump de 2024 mientras apuntaban a una mayor aceptación entre los estadounidenses. El precio de Bitcoin aumentó un 2 por ciento el jueves a USD 116,542 y casi se ha duplicado desde que Trump fue elegido.

Bajo presidente demócrata Joe BidenLos reguladores federales debían tratar las inversiones de criptomonedas con «atención extrema» debido a la extrema volatilidad de la criptografía. No es raro que Bitcoin, Ethereum y otras grandes criptomonedas suban o bajen un 10 por ciento en un solo día, mientras que un movimiento de 2 por ciento o 3 por ciento en el mercado de valores se consideraría histórico. Para las compañías de criptomonedas, que donaron millones a la campaña de Trump, así como a su inauguración, un objetivo era calificar su industria bajo ERISA. Coinbase, una de las compañías criptográficas más grandes de los Estados Unidos, también fue un gran donante hacia el desfile militar de Trump en Washington este verano. Según Trump, la Comisión de Bolsa y Valores eliminó su demanda contra Coinbase, donde la administración Biden dijo que la criptografía debería ser tratada como una seguridad. La criptografía es particularmente popular entre los jóvenes estadounidenses. Si bien es volátil, Bitcoin generalmente se ha movido hacia arriba desde que fue creado por un programador anónimo hace casi 20 años. «Era inevitable que Bitcoin llegara a American 401 (k)` s «, dijo Cory Klippsten, CEO de Swan Bitcoin.

«A medida que los fiduciarios se dan cuenta de que el riesgo de Bitcoin está al alza a largo plazo, veremos crecientes asignaciones, especialmente de trabajadores más jóvenes y expertos en tecnología que quieren dinero duro, no cubrir cubitos de hielo». Las empresas de capital privado dependen en gran medida de individuos de alto nivel de red y planes de pensiones estatales y privados, que tienen plazos de inversión extremadamente largos. Pero tener acceso a los activos de jubilación de los estadounidenses abriría un profundo grupo de efectivo. El CEO de Blackstone, Steve Schwarzman, les dijo a los inversores que regresaron al menos en 2017 que era un «sueño» de él y la industria poder recurrir a estos activos de jubilación. Las administraciones anteriores, republicanas y demócratas, han acordado que las inversiones de capital privado, que pueden ser más riesgosos, más caros y menos líquidos que los fondos mutuos tradicionales del mercado de acciones y el mercado de bonos, no deben incluirse en los planes 401 (k). El rendimiento anual histórico promedio de los activos de capital privado que se remontan a 1990 es aproximadamente el 13 por ciento, neto de las tarifas, según Cambridge Associates. El índice S&P 500 ha tenido un rendimiento anual aproximado, incluidos dividendos, de aproximadamente el 10,6 por ciento en el mismo período de tiempo. Sin embargo, los activos de capital privado tienden a estar encerrados durante años, porque las compañías subyacentes a los activos deben venderse en el mercado privado, lo que los hace muy ilíquidos en comparación con las acciones, que se pueden vender en un día.

«Esperamos trabajar con el Administración de Trump En un marco reflexivo que expande el acceso a alternativas para los ahorradores de jubilación, ofreciendo a los estadounidenses más opciones de diversificación e inversión con las barandillas de inversores apropiadas «, dijo Bryan Corbett, presidente y CEO de la Asociación de Fondos de Fondos, que es el grupo comercial para la industria de capital privado. Incluso después de que se escriban los reglamentos, se tomarán un tiempo para las principales compañías de los planes de jubilación, como Fidelity, Vanguard, T, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y otros. Los empleadores para usar.

