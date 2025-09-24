Trump a Erdogan es compacto en el discurso de Prabowo en la sesión de la ONU, los contenidos están en el centro de atención del mundo

Nueva York, Viva – Discurso Presidente de Indonesia Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) en Nueva York es una preocupación internacional.

No solo el público mundial que lo destacó, una serie de principales líderes mundiales también elogiaron al presidente de los Estados Unidos Donald Triunfo Hasta el presidente turco recep tayyip Erdogan.

El ministro de Asuntos Exteriores, Sugióno, reveló que el elogio llegó directamente al presidente Prabowo y a través de mensajes electrónicos a él.

«Anteriormente, después de dar un discurso, recibí muchos mensajes electrónicos de varios líderes estatales o mediante el ministro de Relaciones Exteriores de otros países que elogiaron el discurso del presidente», dijo Sugión en una sesión de dirección de los medios en la sede de la ONU, Nueva York, el martes 24 de septiembre de 2025 según lo citado por Antara.

Según Sugiono, los elogios surgieron debido al contenido del discurso del presidente Prabowo, que se consideró inspirador y creó una atmósfera especial, especialmente aludir al papel de las Naciones Unidas que habían estado presentes durante ocho décadas.

Además de Trump y Erdogan, la apreciación también provino del presidente de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegararra y el rey Jordan Abdullah II bin Al Hussein, quienes también pronunció un discurso en el foro.

«Todo el tono es el mismo porque lo que transmite el presidente, creo que representa lo que la mayoría de los países sienten que debe haber un cuerpo u organización como esta que aún puede desempeñar un papel en el mantenimiento de la paz mundial y puede ser una esperanza, la base de la esperanza de igualdad e inclusión», explicó Sugión.

En el prestigioso foro, Prabowo ganó un turno para pronunciar un discurso en tercer lugar después del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El contenido de su discurso destacó una serie de cosas importantes. Uno de ellos es el éxito de Indonesia para realizar la autosuficiencia del arroz. Pero lo más enfatizado es la esperanza de que el mundo se uniera a mantener la paz y defender la justicia.

«Debemos actuar ahora. Debemos luchar por un orden multilateral en el que la paz, la prosperidad y el progreso no son los privilegios de un puñado, sino los derechos de todos», dijo Prabowo.

«Con una ONU fuerte, podemos construir un mundo donde los débiles no sufra debido a sus debilidades, sino que viven con justicia que merecen aceptar», agregó.

El discurso de Prabowo ahora está en el centro de atención del mundo, ya que cada vez más líderes de países del país aprecian la actitud firme de Indonesia para alentar la paz global.