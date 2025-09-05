True Crime obtiene ángulos frescos a medida que Filmrise expande la cartera

Crisis cinematográfica ha firmado ofertas para dos verdadero crimen Serie que explorará los elementos psicológicos que impulsan crímenes fatales.

El distribuidor de transmisión coproducirá «Murder In Mind» con CBS AMC Networks UK y Blue Ant Studios, mientras que «Pushed To Death» representa una asociación entre Filmrise, CBS AMC Networks y All3Media International.

Ambas series de 10 episodios recibirán un tratamiento diferente en los mercados. «Pushed to Death» se emitirá bajo ese título en América del Norte a través de Filmrise, mientras que el público del Reino Unido verá el mismo contenido que «Fatal Fall: Murder o Accident» a través de CBS AMC Networks UK All3Media International comprará el programa a nivel mundial utilizando el título británico.

Los acuerdos brindan al cine la exclusividad de América del Norte en todas las plataformas para ambos proyectos, continuando la estrategia de la compañía de construir su verdadera marca de crimen.

«Filmrise tiene un sólido historial de entregar un verdadero crimen que resuena con el público de América del Norte», dijo Jonitha Keymoore, vicepresidente senior de adquisiciones de contenido en Radial Entertainment. «Los espectadores esperan ángulos frescos en el género, y ambas series entregan. ‘Asesinato en mente’ examina la psicología detrás de los asesinos, mientras que ‘empujó a la muerte’ descubre un patrón impactante de caídas fatales».

La programación se ajusta a la lista criminal existente de Filmrise, que incluye «asesinos: atrapados en cámara» y «asesinado a primera vista».

«Al igual que nuestras otras series populares ‘Killers: atrapadas por la cámara’ y ‘asesinadas a primera vista’, nos gusta desarrollar programas que tomen un ángulo diferente de lo que ya está ahí fuera, manteniendo al público comprometido», agregó Keymoore. «‘Asesinato en mente’ se sumerge en la psicología de lo que podría hacer a un ‘asesino’, mientras que ‘empujado a la muerte’ arroja luz sobre un tipo de delito menos explorado».

Sam Rowden, vicepresidente de contenido del equipo de contenido en AMC Networks International UK, calificó la versión del Reino Unido «una serie apasionante y con carga emocional que explora los misterios intrigantes detrás de estas trágicas muertes».

«Estamos encantados de coproducir con Filmrise y colaborar con Coming Up Roses y All3Media International para llevar esta poderosa narrativa al público del Reino Unido», dijo Rowden.

La primera serie se centra en la psicología criminal, examinando lo que impulsa a las personas comunes a cometer un asesinato a través de estudios de casos con entrevistas con investigadores y aquellos que conocían a los perpetradores. Back 2 Back Productions manejará la producción.

La segunda serie investiga las muertes que involucran caídas aparentes desde alturas, examinando si las víctimas fueron expulsadas de lugares como balcones, acantilados y puentes. Coming Up Roses está produciendo, con Oliver Wright sirviendo como productor ejecutivo y Matt Gillbe como editor de la serie.

«Trabajar con los fantásticos equipos tanto en la asociación y el cine de CBS AMC Networks UK Channels como en esta serie dinámica ha sido una alegría completa», dijo Wright. «Bellamente y sensible producido, con acceso a voces clave, y con un archivo extraordinario, cada episodio de esta serie se pone debajo de tu piel».

El trabajo de Rachel de All3Media International destacó el elemento misterioso central: «Estamos encantados de trabajar con el brillante equipo de Coming Up Roses y asociarnos con AMC y Filmrise en esta verdadera serie de crímenes».

«Con su apasionante pregunta central, ¿fue una caída o un impulso, el programa ofrece un gancho increíble a través del cual explorar historias de crímenes verdaderos convincentes y de ventaja que resonarán con el público en todo el mundo», dijo Job?

Filmrise opera más de 600 canales rápidos y mantiene una biblioteca de contenido que supera los 30,000 títulos que abarcan múltiples géneros, incluidas series de crímenes True establecidas como «Archivos forenses» y «Misterios sin resolver».