Trucos para evitar problemas de automóvil usados, nuevos contratos de cuartararo

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive el domingo 10 de agosto de 2025, que discutió el mundo automotriz a partir de Motogp para comprar consejos coche usado. Estos artículos ofrecen información en profundidad y la información más reciente que debe saber.

1. Michele Pirro advierte a Marc Márquez sobre el punto de peligro del circuito de Balaton Park



Michele Pirro sustituto Adrea Iannone en carreras VR46

El corredor de pruebas de Ducati, Michele Pirro, advirtió a Marc Márquez sobre el riesgo en la curva 2 y 3 del circuito de Balaton Park, Hungría, que era conocido por ser vulnerable después de un gran incidente en World Superbike. Este nuevo circuito requiere la adaptación del estilo de carreras debido a diseños técnicos con muchas zonas de frenado y aceleración repentina. Leer más: Michele The Mark Márquez Pirro Peringatkan.



Ilustración de coche usado Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

Garasi.id presenta servicios de inspección de automóviles con 170 puntos de control para ayudar a los compradores a evitar automóviles usados problemáticos. Este servicio proporciona informes digitales dentro de las 24 horas, completos con costos de mejora estimados, asegurando una decisión de compra más inteligente. Leer más: Trucos para evitar que el coche usado se preocupe.

3. Fabio Quartararo Afirmar: El próximo contrato solo es con una moto lista para ganar



Yamaha Energy Monster Racer, Fabio Quartararo.

Fabio Quartararo afirmó que solo firmaría un nuevo contrato con un equipo que proporcionó una moto competitiva desde la primera carrera, luego de la decepción con el rendimiento de Yamaha 2025. Aunque sólidos en calificaciones, las motos M1 todavía tienen problemas al comienzo de la carrera, alentándolo a concentrarse en el logro, no solo financiero. Leer más: Fabio Quartararo nuevo contrato.