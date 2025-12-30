Trucos para conseguir promociones en muchos restaurantes y disfrutar de las vacaciones de fin de año de forma más económica

Jacarta – Las vacaciones de fin de año se suelen aprovechar para bajar el ritmo de actividades tras una larga rutina durante todo el año. Algunas personas optan por viajar fuera de la ciudad, mientras que otras disfrutan de momentos de relax en la ciudad con familiares y amigos. En medio de un clima impredecible y destinos turísticos abarrotados, actividades simples como reunirse y comer juntos son opciones cada vez más populares.

Explorar restaurante Los favoritos o probar nuevos lugares para comer también son formas populares de pasar las vacaciones sin tener que viajar muy lejos. Comer en un restaurante, además de práctico, brinda espacio para pasar tiempo de calidad, ya sea para pequeñas reuniones, sencillas celebraciones o simplemente para desconectar después de un año de trabajo. No es de extrañar que los momentos de vacaciones se aprovechen a menudo para buscar experiencias culinarias cómodas y memorables. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Para que sus vacaciones sean placenteras sin tener que ser extravagantes, muchas personas están empezando a buscar formas inteligentes de disfrutar de las delicias culinarias. A partir de aprovechar promocióncolaboración multiplataforma, hasta descuentos especiales que se pueden utilizar en muchos restaurantes a la vez. Esta estrategia se considera eficaz para seguir disfrutando del ambiente vacacional manteniendo los gastos bajo control.

Una opción que se puede utilizar proviene de la colaboración entre plataformas digitales y cadenas de restaurantes reconocidas. A partir del 16 de diciembre de 2025, los usuarios de Triv podrán disfrutar de un descuento del 15 por ciento en toda la red de restaurantes Ismaya. Esta promoción incluye varias opciones gastronómicas, desde Social House, Haraku Ramen, Kitchenette, Markette hasta Osteria GIA, y se puede utilizar para cenar o realizar pedidos a través de la aplicación Ismaya.

Para aprovechar esta promoción, los usuarios deben tener una cuenta Triv verificada y conectarla a CryptoWave (CW). Después de eso, el bono de descuento se puede utilizar en varios restaurantes Ismaya repartidos por varias ciudades.

El fundador y CEO de Triv Group, Gabriel Rey, dijo que este programa es parte de un esfuerzo por llevar beneficios reales del ecosistema digital a la vida cotidiana.

«Queremos que Triv no solo sea una plataforma de transacciones de activos digitales, sino también parte del estilo de vida del usuario. Esta colaboración es una forma de nuestro agradecimiento a la comunidad del Grupo Triv que continúa creciendo y cree en nosotros», dijo Gabriel Rey, fundador y director ejecutivo de Triv, en su declaración, citada el martes 30 de diciembre de 2025.