Trucos 30 segundos verificación de autos usados ​​ala

Yakarta, Viva – Caza coche usado Es divertido, pero también lleno de riesgo. Una de las opciones, la billetera se puede romper porque los costos de reparación ocultos no son pequeños.

Afortunadamente, hay una manera rápida de evaluar la condición del automóvil como un experto. Solo tardó 30 segundos en reconocer los primeros signos del automóvil.

Según Kazzieras Urbonas, un experto de Ovoco, la mayoría de los compradores solo están fijados en el kilómetro y el historial de servicio. De hecho, hay muchas instrucciones visuales que pueden revelar las condiciones reales.

Citado Viva AutomotiveSábado 6 de septiembre de 2025, el primer paso es verificar la brecha del panel y la armonía corporal. Si la puerta o la capucha se vean desigual, es probable que el automóvil haya experimentado una colisión.



Viva Automotive: Ilustración de maquinaria

No olvides, toque la superficie del cuerpo. Si se siente lleno de baches o áspero, podría haber una masilla utilizada para cubrir el daño.

Luego, preste atención al pedal y al volante. Los autos con bajo kilometraje no deben mostrar un desgaste excesivo en esta sección.

Luego, observe el patrón de desgaste de los neumáticos. Si la banda de rodadura del neumático no se distribuye uniformemente, es una señal de que el problema de la suspensión o la alineación del potencial es costoso.

Abra el capó y eche un vistazo a la sala de máquinas. La fuga de aceite, el óxido en la batería o la limpieza sospechosa pueden ser una señal de peligro.

Ingrese a la cabina e inhaló el aire. El olor apek o húmedo a menudo indica el daño causado por las inundaciones.

Urbonas enfatizó que este breve examen no fue un sustituto de la inspección mecánica. Sin embargo, este truco de 30 segundos puede ser el primer escudo para que no se ve atrapado en comprar un automóvil con problemas ocultos.