Trozos de alas de avión destrozados arrastrados por un tornado en Bogor, las casas de los residentes resultaron dañadas

BogorVIVA – Tornado azotó la aldea de Pondok Udik, distrito de Kemang, regencia de Bogor, Java Occidental, y provocó daños en las casas de al menos 30 residentes, incluidas dos casas que fueron alcanzadas por pedazos del ala de un avión siniestrado arrastrados por el viento.

Lea también: El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, condenado a 165 años de prisión en el caso 1MDB



El jefe de la aldea de Pondok Udik, M Sutisna, dijo que el incidente ocurrió repentinamente y tuvo un impacto bastante grande en las áreas residenciales.

«Aproximadamente 30 casas de residentes se vieron afectadas por este tornado», dijo Sutisna en Bogor el lunes.

Lea también: Bripda Seili, estudiante asesinada por la ULM, despedida de la Policía Nacional



Explicó que uno de los impactos más graves fueron los restos de un avión que fueron arrastrados por el tornado unos 300 metros y golpearon las casas de los residentes.

«Los escombros volaron unos 300 metros y alcanzaron la casa de nuestro residente», dijo.

Lea también: El motivo de Bripka AS para matar a la estudiante de la UMM Faradila Amalia, está herido y quiere controlar la propiedad de la víctima



Según Sutisna, las partes del avión que impactó en las casas de los vecinos eran piezas ala de avión que anteriormente estaba en la ubicación del cementerio de restos del avión.

«Si miramos, esto es parte de un ala, un trozo de ala de avión que estaba en el cementerio de aviones y fue arrastrado por el tornado», dijo.

Según la recopilación temporal de datos sobre el terreno, el nivel de daños a las casas de los residentes varió, desde daños leves hasta graves.

«Si miras sobre el terreno, hay casas cuyos daños han alcanzado el 100 por ciento o han sido destruidas», dijo Sutisna.

Añadió que los daños se produjeron generalmente en los tejados de las casas, mientras que en algunos edificios también se produjeron daños en las paredes que colapsaron debido a los fuertes vientos.

Para manejar este desastre, el gobierno de la aldea se ha coordinado con elementos de Muspika, la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Bogor Regency, Babinsa y Bhabinkamtibmas.

«Hemos colaborado con Muspika, BPBD Bogor Regency, Babinsa y Bhabinkamtibmas para ayudar a los residentes afectados», dijo Sutisna.

El proceso de evacuación de los restos que impactaron en las viviendas de los residentes aún está en curso, en el que participan el propietario de los restos y agentes relacionados.

«El equipo de evacuación está trabajando con el propietario del cementerio de aviones y BPBD, así como con el departamento de bomberos, para bajar la grúa que levantará las piezas del avión», dijo.

Sutisna dijo que las casas de dos residentes fueron alcanzadas por restos de avión como resultado del incidente.

Aunque causó bastantes daños materiales, confirmó que no hubo víctimas en el incidente.