Troy Aikman pronuncia palabras contundentes a los Cowboys antes del partido de los Raiders

El Asaltantes de Las Vegas no van a los playoffs con marca de 2-7, pero pueden arruinar las esperanzas de postemporada de otro equipo, como el vaqueros de dallas. Ambos equipos se enfrentarán en “Monday Night Football” y es un partido que Dallas debe ganar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de playoffs.

Dallas ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos antes del partido contra Las Vegas. Además, vienen de perder ante el Cardenales de Arizona el 3 de noviembre, por lo que la competencia contra los Raiders no es una victoria segura incluso con las luchas de Plata y Negro este 2025. NFL estación.

Antes del juego, el ex mariscal de campo de los Cowboys y analista de color de la NFL de ESPN, Troy Aikman, habló sobre lo que Dallas debe hacer para obtener una victoria como visitante en medio de sus problemas recientes.

«Creo que demuestra cuánto confían en la ofensiva cuando miras los últimos juegos». Aikman dijo en la edición del 13 de noviembre de “NFL Live”. «Si no juegan a su mejor nivel, les resultará difícil ganar, lo que explica las dos últimas derrotas. Una cosa es ir a Denver contra ese grupo y no hacer tu mejor esfuerzo».

«Otra es regresar a casa después de anotar 40 puntos por partido en los tres partidos en casa antes de Arizona, y simplemente no jugaron bien. No creo que nadie esperara eso. Esta ofensiva durante las últimas dos semanas no ha jugado muy bien.

«Han perdido el balón, y se podría argumentar que tal vez deberían correr el balón un poco más. Lo que han obtenido de Javonte Williams ha sido realmente impresionante. Por supuesto, tienen dos grandes armas en el exterior, y uno quiere aprovechar eso. Pero tienen que jugar mejor».

Los Raiders pueden arruinar las esperanzas de los Cowboys en los playoffs

Si Las Vegas necesita alguna motivación, simplemente pueden decirse a sí mismos que el equipo puede ser el último clavo en el ataúd para las esperanzas de playoffs de los Cowboys, que se ubican en 3-5-1. Luego del duelo contra Las Vegas, Dallas se enfrentará al Águilas de Filadelfiael Jefes de Kansas Cityy el Leones de Detroit.

“[The Cowboys have] «Tenemos una serie de juegos una vez que superan este juego del lunes por la noche contra Las Vegas», agregó Aikman. «Odias decirlo, pero ahí es cuando difícil parte de su agenda los golpea. Entonces ellos tienen consiguió para mejorar. Y luego defensivamente, los refuerzos que consiguieron la semana pasada con el intercambio, y luego tener la semana de descanso. conseguir descansado.

«Por supuesto, están lidiando con muchas cosas en este momento, emocionalmente, con la pérdida de Marshawn Kneeland, y veremos cómo responden el lunes por la noche. Pero tienen mucho trabajo por delante».

¿Pueden los Raiders aprovechar la vaqueros ¿Defensa?

Antes del partido del 17 de noviembre, el corredor de Las Vegas, Ashton Jeanty, habló con los periodistas y analizó cómo planea explotar cualquier brecha en la defensa terrestre de los Cowboys.

«Sí, [the Cowboys] Tengo grandes jugadores”. Jeanty dijo el 11 de noviembre. «Acaban de agregar a Quinnen Williams en el interior. Así que estoy seguro de que eso nivelará su frente. Y es un buen equipo completo. Pero definitivamente hay lugares donde podemos atacarlos y hacer grandes jugadas».

Será interesante ver cómo las nuevas incorporaciones impactan la defensa de Dallas. Sin embargo, existe la posibilidad de que Jeanty tenga un partido importante contra Dallas. Los Cowboys están entre los 10 últimos en yardas terrestres permitidas (1,287), según Referencia de fútbol profesional. Además, están entre los 10 últimos en touchdowns terrestres permitidos (11) y en yardas terrestres por intento (4,8).