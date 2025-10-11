Tropas de Hamás montan guardia en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

GazaVIVA – Autoridades nacionales gestionadas Hamás El viernes 10 de octubre de 2025 dijo que sus fuerzas de seguridad comenzarían a desplegarse en zonas de la Franja de Gaza abandonadas por el ejército. Israel después del acuerdo armisticio entró en vigor.

En un comunicado de prensa, la autoridad dijo que el despliegue de tropas tenía como objetivo restaurar el orden público y abordar el caos dejado por la guerra que se prolongó durante dos años y causó numerosas víctimas y una destrucción generalizada en toda la Franja de Gaza.

El comunicado «felicita a la gente Palestina «por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que dura dos años», explicó la autoridad.

El comunicado añade que las fuerzas de seguridad de Hamás trabajarán para restablecer la seguridad y la estabilidad, al tiempo que pide a los ciudadanos que cooperen con las fuerzas de seguridad y cumplan las instrucciones de seguridad.

Ese mismo día, el ejército israelí anunció que un alto el fuego en Gaza estaba entrando en vigor y que sus tropas se retiraban a la primera de las tres líneas de retirada designadas.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que el alto el fuego comenzaría al mediodía, hora local. «Las tropas han comenzado a desplegarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas», dijo el ejército israelí.

El ejército israelí también declaró que «las tropas del Comando Sur han sido estacionadas en la zona y seguirán actuando contra cualquier amenaza existente».

Hamás e Israel alcanzaron el jueves 9 de octubre de 2025 un acuerdo de alto el fuego después de tres días de intensas negociaciones con la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

La primera fase del plan de paz incluye la retirada de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza, la región norte, Rafah y Khan Younis, la apertura de cinco pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de rehenes y detenidos. (Hormiga)