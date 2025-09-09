TROMPLO II-2025, BI señaló la red de inversión internacional en Indonesia

Yakarta, Viva – Banco Indonesia Tenga en cuenta que la posición inversión Indonesia internacional (PII) en el segundo trimestre de 2025, ascendió a la obligación neta de US $ 244.3 mil millones.

Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación de BI Ramdan Denny Prakoso reveló, aumentar La obligación neta se obtiene de un aumento en la posición de los pasivos financieros extranjeros (KFLN) que es más alto que el aumento en la posición de los activos financieros extranjeros (AFLN).

«Al final del segundo trimestre de 2025, PII Indonesia registró obligaciones netas de US $ 244.3 mil millones, más alta que la obligación neta al final del primer trimestre de US-2025 de US $ 226.3 mil millones de dólares», dijo en su declaración en Yakarta el martes.

Ramdan dijo que un aumento en el flujo de capital extranjero en la inversión directa y otras inversiones alentaron un aumento en la posición de Kfln Indonesia. La posición de KFLN al final del segundo trimestre de 2025 se registró en US $ 781.1 mil millones, un 2.8 por ciento más Trimestre a trimestre (QTQ) de US $ 759.6 mil millones al final del primer trimestre de 2015.

Aumentar la posición de inversión directa está respaldada por la perspectiva del crecimiento económico de Indonesia que sigue siendo bueno. Mientras que un aumento en otras posiciones de inversión está influenciado por la retirada de préstamos extranjeros del sector privado.

«El aumento en la posición de KFLN también está influenciado por el debilitamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense en la mayoría de las monedas globales, incluido el Rupia, así como un aumento en los precios de las acciones en Indonesia», dijo Ramdan.

El aumento en la posición de Afln Indonesia está influenciado por un aumento en la inversión de la población en varios instrumentos financieros extranjeros. La posición AFLN al final del segundo trimestre del II-2025 se registró en US $ 536.8 mil millones, un 0.7 por ciento (QTQ) de US $ 533.3 mil millones al final del primer trimestre del I-2025.

La mayoría de los componentes AFLN registraron un aumento en la posición, con el mayor aumento en los activos de inversión directa y otras inversiones. El aumento en la posición de AFLN también estuvo influenciado por un aumento en los precios de los activos y el debilitamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense en varias monedas de la colocación de activos del país.

En general, el Bank Indonesia considera que el desarrollo de PII Indonesia en el segundo trimestre de 2025 se mantiene para apoyar la resiliencia externa.

Jefe del Departamento de Comunicación de BI, Ramdan Denny Prakoso

Esto se refleja en la relación PII Indonesia al producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025, que se mantiene en un 17.2 por ciento. Además, la estructura de las obligaciones de PII Indonesia también está dominada por instrumentos a largo plazo (92.2 por ciento), especialmente en forma de inversión directa.

En el futuro, el Banco Indonesia siempre analizará la dinámica de la economía global que puede afectar las perspectivas de PII Indonesia y continuará fortaleciendo la respuesta de combinación de políticas respaldada por una estrecha sinergia de política con el gobierno y la autoridad relacionada para fortalecer la resistencia de los sectores externos.

«Además, el banco Indonesia continuará monitoreando los riesgos potenciales relacionados con las obligaciones de Neto PII con la economía», concluyó.