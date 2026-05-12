‘Tristes Tropiques’ consigue preventas antes de su presentación en el mercado de Cannes

Finecut, la principal empresa de ventas coreana, ha cerrado acuerdos de preventa para “Tristes Tropiques” de Park Hoon-jung en cinco territorios luego de una proyección de metraje corto, y el largometraje completo se estrenará mundialmente en el Mercado de Cine de Cannes.

Splendid Film adquirió la película para Alemania, Austria y Suiza; PT Prima Cinema Multimedia se ha llevado Indonesia; Media4Fun ha cerrado Polonia; Multivision India ha asegurado el subcontinente indio; e Izagur Media se ha hecho con Mongolia. Splendid Film ya estrenó trabajos de Park en Alemania, incluidas las series “The Witch” y “The Childe”.

«No hay duda de que Park Hoon-jung sabe cómo hacer acción, y la escena del ascensor en ‘Tristes Tropiques’ ya es un momento de culto», dijo Marko Möllers, vicepresidente senior de Splendid Film. «Es imprescindible para todo aficionado al cine asiático y de acción».

La película sigue a una unidad de jóvenes asesinos que pertenecen a la organización titular, entrenados en una selva tropical por una figura conocida sólo como Maestro. A medida que la desconfianza mutua fractura al grupo, juran una sangrienta venganza. El elenco incluye a Lee Sin-young (“Rebound”), Park Yu-rim (“Ballerina”), Kim Myung-min (“VIP”) y Park Hae-soo (“Squid Game 1”), junto a los actores taiwaneses Chen Yi-Wen (“The Pig, the Snake, and the Pigeon”), Wang Po-Chieh (“Eye of the Storm”) y Austin Lin (“96 Minutes”).

Un montaje incompleto proyectado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges el año pasado y en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, donde ganó el Premio Cuervo de Plata. La versión completa mejorada tendrá su estreno mundial en el Mercado de Cine de Cannes.

La película está producida por Gold Moon Pictures de Park y coproducida por Studio & New. Mindmark, un estudio de contenido creativo del Grupo Shinsegae, cuyo programa reciente incluye “Boss”, “A Normal Family” y “Love Reset”, actúa como presentador.

Park es mejor conocido por “New World”, la franquicia “The Witch” y “Night in Paradise”, un original de Netflix que se proyectó fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2020.

Finecut también realizará una presentación de metraje de 15 minutos en el Mercado de Cine de Cannes para “Long Long Night”, una película animada en 3D basada en una novela coreana galardonada. La historia sigue la historia del último rinoceronte de su especie y de un pingüino que nace de un huevo abandonado. La novela original se ha publicado en Japón, Taiwán, Tailandia y Turquía, y próximamente se publicará una edición en China, y desde entonces se ha adaptado como musical escénico.

La compañía también representa “Dora” de July Jung, seleccionada para la Quincena de Realizadores de este año en Cannes: la tercera invitación consecutiva de Jung en Cannes después de “Next Sohee” y “A Girl at My Door”. La película está protagonizada por Kim Doyeon y Ando Sakura.