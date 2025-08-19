¡Triste! Trabajadores en Cikarang Pasantía 9 años sin BPJS, Wamenaker enojado

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer O quién se llama familiarmente Noel, realice una inspección repentina a una empresa en un área industrial CikarangBekasi Regency, y encuentre práctica aprendizaje que viola las reglas de empleo.

En la repentina inspección, Noel descubrió que había trabajadores que fueron pasantes durante dos o nueve años sin ninguna certeza de estado laboral. De hecho, según las regulaciones, el programa de pasantías debe tener un límite de tiempo claro y no debe usarse para evitar las obligaciones de la Compañía con la fuerza laboral.

«Esta práctica no debería volver a suceder. PT Global Dimension Metalindo se ha comprometido a terminar el sistema de pasantías prolongado», dijo Noel, citado TVONENEWSMartes 19 de agosto de 2025.

«Si hay una práctica de gravámenes ilegales, informarlo inmediatamente a las autoridades. No es solo una violación, sino que ha entrado en el dominio criminal», agregó.

Noel considera que la raíz del problema no es solo una cuestión de la participación de terceros o la Fundación Laboral, sino la protección de los derechos de los trabajadores. Destacó a muchos aprendices que no obtuvieron derechos básicos, incluida la Seguridad Social del Empleo.

«Muchos de ellos no obtienen derechos como BPJS empleo. La protección de la fuerza laboral es obligatoria y debe administrarse a partir de hoy «, enfatizó.

Según Noel, situaciones similares no solo ocurrieron en Cikarang, sino también en muchas regiones en Indonesia. Por lo tanto, pidió a las empresas de toda la jurisdicción indonesia que ya no ignore los derechos de los trabajadores.

Respondiendo a estos hallazgos, la gestión de PT Global Dimension Metalindo reconoció el error al administrar el estado de los trabajadores. Prometieron mejorar el sistema de empleo en la empresa para estar de acuerdo con la dirección del gobierno.

Noel también recordó que no se debe permitir que se desarrollaran prácticas similares en otras regiones. El sistema de pasantías que dura años sin certeza de cooperación con la explotación, porque elimina los derechos de los trabajadores sobre la seguridad social, la certeza y la protección legal.

Pidió a todas las partes interesadas, tanto las empresas como los gobiernos locales, que sean más asertivos al tomar medidas enérgicas contra el empleo. «Los derechos de los trabajadores no deben ser ignorados en toda la jurisdicción indonesia», dijo.