¡Triste! Sriwijaya FC viaja a Tegal en autobús 800 km, trayendo solo 15 jugadores

VIVA – Crisis financiera complicada Sriwijaya FC entrando en la fase más preocupante en medio de su balanceo Campeonato de casas de empeño 2025/2026.

Esta situación quedó claramente ilustrada cuando el Sriwijaya FC tuvo que viajar a Tegal en autobús. El grupo de Laskar Wong Kito partió de Palembang hacia la sede Sekat Tegal afrontar la jornada 15 el sábado 10 de enero de 2026, en condiciones que distan mucho de ser las ideales.

La salida del equipo en transporte terrestre se conoció por publicaciones de los seguidores en las redes sociales. Cuenta notas.sriwijayafc dijo que el grupo Sriwijaya FC partió el miércoles 7 de enero de 2026 por la noche alrededor de las 21.00 WIB.

«Esta noche el Sriwijaya FC partió hacia Tegal en autobús. Mantengan el espíritu de orgullo». escribió la cuenta.

La cuenta también compartió cargas similares. sriwijayafcnoticias lo que pone de relieve las limitaciones que debe afrontar el equipo de cara al partido fuera de casa. En la narración se afirma que el partido se jugó a pesar de todas las difíciles condiciones que atravesaba el club.

Un viaje por carretera de unos 800 kilómetros con una duración de viaje de aproximadamente 12 horas es un desafío para los jugadores. La condición física del equipo estuvo en peligro de mermarse antes de que comenzara el partido.

Las limitaciones no terminan ahí. Sriwijaya FC solo trajo 15 jugadores al grupo. La composición del personal también es mínima, con dos fisioterapeutas y un ayudante de cocina, sin la presencia de un equipo médico. Este panorama pone cada vez más de relieve la crítica situación que atraviesa el club.

En medio de estas condiciones, el entrenador Budi Sudarsono aún se aseguró de que su equipo competiría. Aunque no dio muchas explicaciones, destacó que el partido se jugará de todos modos aunque la situación del club no sea la ideal.

La atención principal se centra ahora en los problemas económicos del club. El director deportivo de PT Sriwijaya Optimist Mandiri (SOM), Anggoro Prajesta, reveló que todo el apoyo financiero del accionista mayoritario, Alexander Rusli a través de PT Digi Sport Asia, se ha detenido desde el 31 de diciembre de 2025.

«A partir del 31 de diciembre, Sriwijaya FC ya no contaba con financiación del Sr. Alex o Digi. Ahora somos empresas conjuntas que utilizan dinero personal», dijo Anggoro cuando fue confirmado por el equipo de medios.

El cese del flujo de fondos significa que las operaciones del club dependen completamente de los fondos personales de la dirección. Anggoro dijo que los ingresos del club también eran cada vez más mínimos porque no había patrocinadores para cubrir las necesidades del equipo.