VIVA – Jugador naturalización ilegal Selección Nacional de Malasia, Rodrigo Holgado Según informes, perdió su carrera en su club, luego de rescindir su contrato con el club colombiano América de Cali.

La noticia de la rescisión del contrato se convirtió inmediatamente en un tema candente de conversación en las redes sociales. El club América de Cali tomó medidas firmes luego de que el jugador fuera atrapado en un caso de documentos de naturalización falsos que arrastraban el nombre de la Federación de Fútbol de Malasia (familia) hace algún tiempo.

“OFICIAL: América de Cali, club colombiano donde Rodrigo Holgado (30/ST) ha rescindido su contrato tras un año de suspensión. fifa por el caso de documentos de naturalización falsos,”, escribió la cuenta @idextratime en las redes sociales.

Esta noticia provocó una ola de reacciones entre el público futbolístico del Sudeste Asiático. Varios internautas piden que la FIFA no sólo castigue a los jugadores, sino que también imponga sanciones más severas a la FAM.

Algunos internautas incluso exigieron abiertamente que se suspendiera temporalmente la Federación de Fútbol de Malasia.

«Para ser justos, la FAM debería prohibirse temporalmente.”, escribió una cuenta.

«FAM no está prohibido, ¿verdad?» dijo otro.

Hasta ahora, la FAM sólo ha recibido sanciones de la FIFA en forma de una multa de 350.000 francos suizos o unos 7.300 millones de euros. Sin embargo, muchos consideraron que el castigo era demasiado leve en comparación con las consecuencias que recibieron los jugadores, incluido Rodrigo Holgado, que perdió su contrato profesional.

Cronología del escándalo de naturalización ilegal de la selección de Malasia

Este caso comenzó con un gran proyecto iniciado por la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) a finales de 2024. Su ambición en ese momento era imitar los pasos exitosos de la selección nacional de Indonesia, que logró dispararse en el ranking FIFA gracias al programa de naturalización de jugadores hereditarios.

Para hacer realidad esta ambición, la FAM celebró una reunión con varios representantes de asociaciones de fútbol extranjeras para desarrollar una estrategia para una «revolución del fútbol malasio». En la reunión también estuvo presente Tunku Ismail, Príncipe Heredero de Johor y propietario del club Johor Darul Ta’zim (JDT), y fue una de las figuras clave detrás de este proyecto.

A partir de diciembre de 2024, FAM comenzará a buscar activamente jugadores de sangre malaya repartidos por varias partes del mundo. Se dijo que este esfuerzo tuvo éxito en enero de 2025, cuando Tunku Ismail anunció que su grupo había encontrado siete jugadores de linaje malasio.