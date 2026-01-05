Triste noticia, fallece la esposa del cantante de Dangdut Mansyur S

VIVA – Triste noticia rodea al legendario cantante. Mansyur S.. Su amada esposa, Hj. Rosyida bint Ismail, falleció el lunes 5 de enero de 2026. El fallecimiento de la mujer que la acompañó durante 56 años dejó un profundo dolor, no sólo para su familia, sino también para los fans que también sintieron la pérdida.

Mansyur S contó directamente la cronología de la muerte de su esposa. Reveló que el fallecido exhaló su último aliento en su casa, en sus brazos, luego de someterse a un tratamiento para su nivel de azúcar en sangre, que había bajado drásticamente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Se sabe que la esposa murió a la edad de 75 años. También explicó que el fallecido llevaba dos semanas siendo atendido debido a una bajada de azúcar en sangre.

«Por último, hubo una caída en el azúcar. Así que ayer, cuando fue tratado durante dos semanas, su nivel de azúcar bajó a 46», explicó Mansyur S cuando fue visitado en la funeraria en la zona de Jatinegara, en el este de Yakarta.

En medio de la tristeza, Mansyur S admitió que realmente perdió la figura de su esposa, quien fue su compañera de vida durante décadas. Transmitió sus sentimientos con total sinceridad.

«Personalmente me siento perdido, porque él me ha acompañado durante 56 años hasta ahora», volvió a explicar.

Mansyur S dijo que la fallecida era una esposa piadosa que proporcionaba una familia sakinah, mawaddah y warahmah.

«Gracias a Dios, lo encontré gracias a mi difunta esposa, Hj. Rosyida bint Ismail», dijo.

El momento más conmovedor ocurrió durante los últimos segundos de la esposa. Mansyur S contó cómo besó la frente de su esposa por última vez antes de respirar su último aliento en su regazo.

«Resultó que en esta cabeza, también (besé) su frente, inmediatamente él… terminó». dijo de nuevo.

Mansyur S rompió a llorar cuando se dio cuenta de que Alá ama más a su esposa. Sin embargo, trató de ser sincero y ofreció sus mejores oraciones. Expresó sus últimos deseos.

«Esperemos que la amada esposa del difunto Hj. Rosyida obtenga un lugar digno ante los ojos de Alá», concluyó.