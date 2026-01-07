Triste noticia, fallece el padre de Venna Melinda

Jacarta – Llegan noticias tristes del mundo del entretenimiento de Indonesia. Padre de artistas y políticos. amiga melindaJimmy Rekartono, según se informa, falleció el martes 6 de enero de 2026. El fallecimiento de esta figura que significó tanto para Venna dejó un profundo dolor a la familia extensa y a los parientes más cercanos.

Lea también: Verrell Bramasta se convierte en objeto de burla por parte de los internautas, Venna Melinda crea un organismo pidiendo al público que califique más su desempeño



La información sobre la muerte de Jimmy Rekartono fue transmitida directamente por Venna Melinda a través de varias publicaciones en su cuenta personal de Instagram. ¡Vamos, desplázate más!

En la carga, Venna compartió una captura de pantalla de una videollamada que muestra el estado del cuerpo de su padre, que yacía en el hospital.

Lea también: Venna Melinda cuenta que desde pequeña Verrell Bramasta siempre se bañaba en agua mineral y tenía prohibido ensuciarse



La carga inmediatamente atrajo la atención del público y generó condolencias de otros artistas y fanáticos.

«Innalilahi Wainalilahi Rojiun, adiós papá», escribió Venna Melinda en Instagram, citada el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Haciendo una publicación sobre niños desobedientes, Venna Melinda: A veces nos gusta olvidar las pequeñas cosas



También escribió un emotivo saludo de despedida acompañado de un retrato de sí mismo con el rostro manchado de lágrimas. Esta expresión de tristeza describe la profunda tristeza que siente Venna por el fallecimiento de su amado padre.

El momento de la videollamada subida por Venna indica que no estuvo al lado de su padre en los últimos segundos antes de que exhalara su último aliento.

Se sabe que la madre del actor Verrell Bramasta se encontraba en Bali de vacaciones con su hija menor, Vania, cuando llegó la triste noticia.

Esta condición fue sin duda un duro golpe para Venna, quien tuvo que aceptar la realidad de perder a sus padres a larga distancia.

Además de compartir la triste noticia, Venna también recordó la figura de Jimmy Rekartono al subir dulces momentos de la celebración del cumpleaños del fallecido que tuvo lugar en agosto de 2025.

En la carga se puede ver la cálida unión de la familia que ahora se ha convertido en un recuerdo precioso.

«Último recuerdo de papá. Nos vemos en el cielo, papá», volvió a escribir Venna.

Destacó cuánto amor y pérdida sentía. La carga generó respuestas emotivas de los internautas que también oraron por los fallecidos y brindaron apoyo moral a Venna y su familia.

Hasta que se publicó esta noticia, la familia no había brindado un comunicado oficial sobre la causa de la muerte de Jimmy Rekartono. Tampoco se ha proporcionado al público información sobre los planes del funeral y la procesión de respeto final. Sin embargo, las condolencias siguen llegando como forma de solidaridad por el fallecimiento del padre de Venna Melinda.