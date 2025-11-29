Triste noticia, fallece el padre de Marshanda

Jacarta – Una triste noticia ha vuelto a envolver al mundo del entretenimiento de Indonesia. Actriz y figura pública. marsanda está de profundo luto tras el fallecimiento de su padre, Irwan Yusuf, el sábado 29 de noviembre de 2025 por la tarde.

Lea también: Debido a que se quitó el hijab, Marshanda fue llamada «viuda pervertida» y experimentó un trauma.



Esta información fue transmitida directamente por Marshanda a través de una carga en Instagram Story, que inmediatamente atrajo la atención del público. ¡Vamos, desplázate más!

En su carga, Marshanda escribió información sobre la partida de su padre para siempre.

Lea también: MÁS POPULAR: La razón por la que murió el ex amante de Marshanda, Razones por las que Merah Putih: Uno para todos escapó de la transmisión



«Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Falleció Rahmatullah, el Sr. Irwan Yusuf, hijo del difunto Rustam y la difunta Sofie Yusuf y padre de Andriani Marshanda y sus hermanos menores el sábado 29 de noviembre de 2025 a las 15.00 WIB», escribió Marshanda en la historia de Instagram, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Estas declaraciones fueron la primera confirmación de la partida del padre, de quien se sabía que tenía una relación bastante estrecha con su hija.

Lea también: Cancelar matrimonio, esta es la razón por la que murió la ex amante de Marshanda



Además, Marshanda también pidió disculpas y oró por el fallecido.

«Por favor, abran la puerta del perdón profuso y pedimos oraciones al señor/señora/hermanos/i por el difunto para que su partida sea husnul khatimah. Que Allah SWT perdone todos sus pecados, acepte todos sus actos de adoración y lo coloque en Su cielo más glorioso. Amén ya rabbal ‘alamin», escribió.

No hay información oficial sobre la causa de la muerte de Irwan Yusuf. Sin embargo, el público seguramente todavía recuerda que se informó que el fallecido tenía problemas de salud mental. En 2022, incluso fue ingresado en un hospital especial para cuidados intensivos. Sin embargo, la familia no ha proporcionado más información sobre el estado de salud final del fallecido antes de morir.