Triste, los estudiantes de primaria en Maluku son intimidados por sus amigos de la escuela

Lo siento. – Un vídeo de acoso a un estudiante de escuela primaria en Central Maluku Regency, Maluku, se volvió viral en las redes sociales. En el video se puede ver a una niña, estudiante de la clase V de la Escuela Primaria Estatal de Salahutu, siendo víctima de violencia por parte de sus amigos.

Se sabe que el incidente ocurrió el jueves por la tarde (11/6/2025) alrededor de las 17:00 WIT, frente a la casa de un residente de la aldea de Tulehu, distrito de Salahutu, regencia central de Maluku, Maluku.

En imágenes de vídeo de amplia circulación se puede ver a la víctima siendo golpeada, abofeteada, tirada e incluso estrangulada por sus compañeros de escuela. Irónicamente, varios otros estudiantes simplemente observaron y grabaron el incidente sin intentar ayudar.

Según Juwairia, la madre de la víctima, el acoso comenzó con burlas mutuas entre su hijo y el agresor después de la escuela. «El incidente ocurrió porque se estaban burlando unos de otros y terminaron peleando», dijo Juwairia cuando fue contactado el jueves (11/6/2025) por la noche.



Acoso escolar a escolares en Maluku

Además, Juwairia reveló que esta no era la primera vez que su hijo sufría malos tratos por parte de sus amigos en la escuela. «Mi hijo a menudo llega a casa llorando de la escuela porque sus amigos lo golpeaban y se burlaban de él. Incluso ha pedido que le cambien de escuela», dijo.

También dijo que las burlas que a menudo recibía su hijo estaban relacionadas con la condición de su familia. «A menudo se burlan de mi hijo con las palabras ‘sin padre’. De hecho, hemos estado separados de su padre durante mucho tiempo», dijo.

Como resultado de este incidente, WPR quedó traumatizado y lloró cuando regresó a casa. Juwairia pidió a la escuela que intervenga para resolver seriamente este problema. «Pedí a la escuela que presentara al hijo del perpetrador y a sus padres, para que hubiera una declaración de disculpas a mi hijo», dijo con firmeza.

Aunque todavía no ha emprendido acciones legales, Juwairia espera que este problema pueda resolverse pronto de forma amistosa. «Sólo quiero que este problema se resuelva rápidamente y que mi hijo pueda volver a la escuela tranquilamente, sin miedo ni presiones», afirmó. (Reporte de Usman Mahu, tvOne, Maluku)