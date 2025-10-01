¡Triste! Los depredadores sexuales infantiles arrestados en el apartamento de la región de Kalibata resultaron ser un consultor legal

Yakarta, Viva – El hombre con las iniciales HW (39) que es un depredador sexual infantil en un apartamento en el área de Kalibata, South Yakarta (sur de Yakarta), aparentemente una persona que entiende la ley.

Leer también: El nieto de Mahfud envenenando MBG, el jefe de BGN se disculpa



Pero, la persona preocupada todavía está llevando a cabo su acción depravada contra SQ, que todavía tiene 12 años. Jefe de Policía del Metro del Sur de Yakarta, dijo el comisionado de policía Nicolas Ary Lilipaly víctima atraído por regalos.

«Para nosotros, este caso es interesante porque involucra a alguien que entiende la ley y la víctima es menor de edad», dijo Nicolas, miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Celoso de la lucha por las chicas que venden hielo, barbero en Bekasi Tikam CO -Workers to Murnel





East Jakarta Metro Comisionado de Policía de Policía Pol Nicolas Ary Lilipaly (Centro)

HW funciona como consultor ley. También fue llamado a la policía con una familia.

Leer también: ¡Nuevo hecho! La madre del niño de 8 años muerta trágicamente en Penjaringan resultó ser un jefe alquilado



«Es un consultor legal que ha trabajado como consultor legal», dijo.

HW comenzó a acercarse a la víctima de agosto a septiembre. Luego, invitó a SQ a su departamento.

«En su sala de apartamentos en el área de Pancoran, South Yakarta y mostró video-Video relacionado con actividades como las personas maduro«, Dijo.

Investigue una calibración, HW hizo lo mismo en 12 años atrás. No solo niños, hay mujeres adultas también víctimas. Los perpetradores a menudo registran sus acciones depravadas.

«La persona interesada ha estado haciendo esta actividad desde hace unos 12 años. Pero la víctima era un adulto, lo que significa que hizo la misma actividad para los adultos y, extrañamente, tomó el video cuando hizo la actividad. Las víctimas que hizo,» hubo quienes entendieron lo que estaba haciendo y el video que hizo.



Niños Predator (camisa blanca) arrestados en Kalibata

Como resultado de sus acciones, el sospechoso ahora es acusado en virtud del Artículo 76E junto con el artículo 82 Párrafo 1 y 2 de la Ley de la República de Indonesia número 17 de 2016 sobre la Segunda Enmienda a la Ley de RI Número 23 de 2002 sobre la protección infantil y / / / 6 de la Ley de RI Número 12 de 2022 sobre las Ley de Violencia de la Violencia Sexual de las Leyes Criminales.

«Para la amenaza de castigo, que es un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de 15 años de prisión y una multa máxima de Rp5 mil millones», dijo.

Anteriormente informó, un depredador sexual infantil en un apartamento en el área de Kalibata, South Yakarta (South Yakarta), fue arrestado por la policía.

Se registró la unidad de apartamentos. Algunos artículos fueron confiscados en la búsqueda. Hay una HandyCam, que se usa para registrar el comportamiento depravado. Esto era conocido en el arresto por video de los perpetradores.

«¿Todo eso se hizo allí? ¿El padre que visitó usando el teléfono celular que confiscamos?», Preguntó el investigador a los perpetradores citados el miércoles 1 de octubre de 2025.

«No, usa la cámara antes», dijo el autor respondió.