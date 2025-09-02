¡Triste! El sobrino de Chika Jessica se convirtió en la víctima equivocada en la policía cuando hubo una manifestación en Bandung

VIVA – Un incidente desgarrador ocurrió en medio de una manifestación que tuvo lugar en BandungWest Java, el lunes por la noche 1 de septiembre de 2025. La sobrina del famoso presentador Chika Jessica Convertirse en víctima de golpear por la persona Policía quien supuestamente era un objetivo equivocado al asegurar a los manifestantes.

Este incidente provocó la ira de Chika, que desahoga su frustración a través de cargas en las historias de Instagram. En su carga, Chika explicó la cronología de los eventos que sucedieron a su sobrino.

«Anoche en Bandung, mi sobrino se convirtió en víctima de la paliza de la policía. Donde la policía estaba persiguiendo a los manifestantes que corrían al azar», escribió Chika Jessica, citada el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Mencionó que su sobrino no estaba involucrado en una manifestación, sino que acababa de regresar del trabajo y se detenía en un carrito de bocadillos en la carretera. Sin embargo, la policía que estaba persiguiendo a los manifestantes se acercó al sobrino de Chika e inmediatamente llevó a cabo la paliza.

Además, Chika le dijo que su sobrino estaba al lado del carro redondo del tofu cuando la policía lo arrastró de repente en la cabeza.

«La posición de mi sobrina acaba de regresar del trabajo y estaba bocadillos en un carro redondo de tofu y guardó silencio. Pero de repente arrastró y golpeó su cabeza por la policía», continuó.

Este incidente fue cada vez más alarmante porque el sobrino de Chika no estaba solo en ese momento. Él y un amigo que también intentaron explicar que no eran parte de los manifestantes. Desafortunadamente, no se escucharon los comentarios y el oficial de policía continuó golpeando al sobrino de Chika Jessica y sus amigos.

«Incluso sus amigos han gritado: ‘Este es un empleado, señor, solo regresó del trabajo’, pero su amigo también se unió al golpe de la policía», dijo Chika.

Como resultado del incidente, el sobrino de Chika experimentó un trauma severo. La familia decidió no permitirle trabajar temporalmente debido a su débil condición física debido a ser arrastrada, más contusiones en la cabeza.

«Mi sobrino fue traumatizado de inmediato y hoy la familia no le permitimos trabajar porque su cuerpo estaba enfermo porque fue arrastrado y su cabeza estaba magullada por dentro. Hasta que algo indeseable le sucediera a nuestro hermano …», dijo Chika Jessica.

Chika también mencionó que su sobrino trabajaba en un área cerca de la oficina de Bandung DPRD, que era la ubicación de la manifestación. Este incidente se sumó al centro de atención sobre el manejo de manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente relacionadas con supuestas acciones represivas que no estaban en el objetivo. Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la policía sobre el incidente.