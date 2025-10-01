¡Triste! Dos abuelos gemelos en Bekasi tienen el corazón para ser vecinos discapacitados

Kota BekasiVIVA – Los residentes del norte de Bekasi fueron agitados por casos obscenos que se enfurecieron. Como no, dos hombre Los ancianos que resultaron ser hermanos gemelos podrían molestar a su propio vecino que era una persona discapacidad Iniciales N.

El jefe de policía de Bekasi City Metro, el comisionado de policía Kusumo Wahyu Bintoro, reveló que este caso comenzó con dos informes policiales con la misma víctima.

«La víctima es una hermana, una persona con discapacidades. El culpable es dos personas, ambos son gemelos de 64 años», dijo Kusumo, miércoles 1 de septiembre de 2025.

Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro (Medio)

La primera acción depravada ocurrió el sábado 16 de agosto de 2025. La víctima que estaba sentada en el río River Post, Central Kaliabang, fue de repente abrazada y apretada su cuerpo por las iniciales.

Las acciones indecentes incluso fueron registradas por los residentes. En breve, fue el turno de Sum, un hermano gemelo está haciendo lo mismo con un modo similar.

«Los motivos de ambos son solo para la satisfacción de la lujuria, con el objetivo de las víctimas que viven en un área de RW con los perpetradores», dijo Kusumo.

La policía aseguró que los dos abuelos gemelos fueran acusados ​​en virtud del Artículo 281 del Código Penal y/o el Artículo 290 del Código Penal con respecto a los delitos penales por violencia sexual, con una sentencia máxima de siete años de prisión.

«La policía del metro de la ciudad de Bekasi está comprometida a proporcionar protección legal para las víctimas, especialmente porque las víctimas son personas con discapacidades que debemos proteger juntos», dijo Kusumo.