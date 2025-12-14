Triste, Aya Balqis confiesa sobre el supuesto engaño de su marido y Jule: ¡Mi hogar ha sido destruido!

Jacarta – El mundo de las redes sociales volvió a quedar conmocionado por la historia de la familia de un influencer que terminó en drama. amorío. Esta vez, la atención del público se centró en la desgarradora confesión de una mujer que optó por abrir la voz luego de albergar heridas durante mucho tiempo.

Lea también: Esta es la prueba del supuesto romance de Jule con Yuka, la pareja de su mejor amiga de Malasia



Esta historia no trata sólo de la ruptura de la relación entre marido y mujer, sino también de la traición de la persona más cercana en la que siempre se ha confiado. Los internautas también están ocupados destacando fragmentos de vídeos que se han vuelto virales en TikTok, discutiendo un nombre que ahora es un tema candente de conversación, a saber, el alias de Julia Prastini. Navidad.

Esta historia surgió después de que una influencer llamada Aliyah Balqis, conocida familiarmente como Aya, revelara la supuesta aventura de su marido, Yusman Kusuma alias Yuka. Se sospecha que el marido tiene una aventura con la influencer indonesia Jule.

Lea también: Jule vuelve a ser sospechosa de tener una aventura, esta vez acusada de estar con el novio de su mejor amiga.



La confesión de Aya de repente sorprendió al público, especialmente porque Jule no era una extraña en su vida. Hasta ahora, Aya y Jule son conocidas como amigas cercanas que a menudo comparten historias entre ellas.

En su vídeo de confesión que circuló ampliamente, Aya dijo que había elegido permanecer en silencio. La razón no fue sin razón, sino porque sintió que no tenía pruebas contundentes.

Lea también: Drama después de la infidelidad: Jule y Na Daehoon se divorcian oficialmente, el marido obtiene la custodia total



Sin embargo, el punto de inflexión se produjo cuando Aya descubrió algo que pensó que era una gran pista del supuesto romance. «Aya ha estado en silencio todo este tiempo, porque Aya no tiene pruebas. Sin embargo, Alá muestra que Alá está con nosotros. Si es bueno, entonces Alá es bueno con nosotros», dijo Aya en su confesión viral, citada el domingo 14 de diciembre de 2025.



Julia Prastini, también conocida como Jule.

Luego, Aya mostró una captura de pantalla del teléfono celular de su marido. En el teléfono celular de Yuka, había un contacto llamado Zakie que generó sospechas. Luego lo comparó con conversaciones en su propio teléfono celular, que según él eran comunicaciones con su mejor amigo.

«Entonces, esta es la captura de pantalla de HP de Aya Yuka (que muestra un contacto llamado Zakie). Y comparemos, sí, conmigo ahora hay evidencia (que muestra un chat con el nombre de Julia Korean Indo). Este es el chat de mi mejor amigo, confiamos, si hay un problema contamos historias», dijo Aya.

A partir de aquí, la versión de Aya sobre el supuesto romance se hizo aún más fuerte. Él cree que el nombre que Zakie almacenó en el teléfono celular de Yuka es en realidad el contacto de Jule que fue disfrazado deliberadamente.