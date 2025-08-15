Triste, aquí está el último mensaje MPOK Alpa para sus gemelos

VIVA – La industria del entretenimiento en el país está nuevamente envuelta en tristes noticias. Viernes por la mañana 15 de agosto de 2025, Nina Carolina o conocida por el público como MPOK ALPA murió mundo. MPOK Alpa murió después de luchar contra su cáncer que había tenido desde los últimos tres años.

Leer también: Irfan Hakim dijo que la última visita MPOK ALPA: Nuevamente no consciente, escucha nuestra voz inmediatamente tratando de despertarse y sonreír



MPOK ALPA dejó un esposo y tres hijos, donde dos gemelos actualmente tienen 9 meses. Antes de morir precisamente en mayo de 2025, MPOK Alpa había escrito un mensaje para sus dos hijos gemelos que nacieron en octubre de 2024, Raffi Ahmad Darmadina y Raffa Ahmad Darmadina.

En la carga, MPOK ALPA compartió el collage de video de sus dos gemelos en varias ocasiones. El video fue compartido por MPOK ALPA con una película de OST Jumbo retrocedida titulada Always On Your Pulse.

Leer también: Raffi Ahmad e Irfan Hakim dejaron la transmisión en vivo por el bien



En el subtítulo subido por MPOK ALPA, dijo que la canción era muy representativa de sus sentimientos por sus dos hijos.

«Esta canción representa el corazón de Mama para ti, hijo», escribió MPOK ALPA en el título.

Leer también: Irfan Hakim otorgó el último deseo de mpok alpa antes de morir



MPOK ALPA también dejó un mensaje para los dos hijos gemelos. Esperaba que sus dos hijos gemelos Raffi y Raffa pudieran convertirse en una buena persona cuando él era creciendo.

«Mamá quiere verte crecer a lo grande y el éxito sea una buena persona para tu futuro», escribió.

MPOK ALPA también espera que los dos niños gemelos puedan convertirse en un ser humano fundamentado.

«No seas una persona arrogante, no seas una persona codiciosa, no seas codiciosa, no seas una persona tacaño, no seas mentiroso, no seas una persona orgullosa, sea una persona que sea», escribió.

La carga estaba nuevamente llena y recibió comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de los que rezan por el bebé MPOK pueden ser duros.

«Oh Dios, quiero ser terco y quiero estar sano», escribió Netizen.

«Oh Dios, esta es realmente la noticia de que MPOK Alades muere, con suerte, sus hijos siempre están sanos», rezó el internautas.

«Cuando era una niña cuya madre solía morir porque di a luz sabía cómo el dolor creció y creció cuando era niño sin madre no es fácil y ahora después de convertirme en madre, también sé cómo dejar a un niño sin mí como su madre. Alfatihah mpo Alpa puede ser colocado en el paraíso de Dios», oró el intermediario, oró, oró, oró, oró, oró, oró, oró, oró el intermediario, rezó, oró los intermedios, oró, oró el intermediario, oró, oró el intermediario, oró, oró los intermediarios orados.

«Paciencia ya nakk», escribió el internautas.