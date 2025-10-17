Trisha Paytas, Natasha Lyonne y más se unen

“Euforia» ha agregado 18 nuevos miembros al elenco a la temporada 3, incluidas Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth. El drama escolar de HBO creado por Sam Levinson regresará en la primavera de 2026 con ocho nuevos episodios.

También entre las caras nuevas que se unen al elenco: Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.

Además, regresan a la serie Alanna Ubach (que interpreta a Suze), Daeg Faerch (Mitch), Melvin Bonez Estes (Bruce), Paula Marshall (Marsha), Sophia Rose Wilson (BB) y Zak Steiner (Aaron). Como Variedad reportado exclusivamente en febrero, Dominic Fike regresará como Elliot, el consumidor de drogas y guitarrista. Y Nika King, quien interpreta a Leslie, la madre de Rue (Zendaya), aparecerá en la temporada 3 después de aparecer en los titulares por una rutina de comedia en la que dijo que no podía pagar el alquiler debido a retrasos en la producción. Luego, King quedó fuera de HBO. lista inicial del reparto de la temporada 3 en febrero.

“Euphoria” trae de vuelta a sus estrellas de primer nivel, como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Colman Domingo. Los recién llegados a la temporada 3 previamente anunciados incluyen a Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten y Asante Blackk.

Danielle Deadwyler en la tercera temporada de “Euphoria” HBO/Eddy Chen

Un nuevo equipo también se ha sumado a la serie para su tercera temporada, incluida la diseñadora de vestuario cuatro veces ganadora del Oscar, Colleen Atwood, quien se une como coproductora. Natasha Newman-Thomas se une como diseñadora de vestuario y Francois Audouy como diseñador de producción. Hans Zimmer episodios de puntuación de la temporada 3, y Labrinth, quien encabezó la música de las dos primeras temporadas, también regresará.

Austin Abrams y Algee Smith no fueron incluidos en la lista de elenco de HBO, así como Storm Reid, quien dijo en noviembre que su personaje, Gia, la hermana de Rue, no aparecería en la temporada 3. Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat, salió de la serie en agosto de 2022. Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en las dos primeras temporadas, murió a los 25 años en julio de 2023.

“Euphoria” sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que orbitan alrededor de Rue, una adolescente drogadicta que debe navegar por intensas dinámicas sociales, dramas familiares y mantenerse limpio después de la rehabilitación. La temporada 2 se emitió en 2022 y es el programa más visto de HBO que no presenta dragones ni zombis. Durante sus dos primeras temporadas, el programa recibió 25 nominaciones al Emmy y ganó nueve premios. La temporada 3 se encuentra actualmente en producción en Los Ángeles después de varios retrasos en la producción.