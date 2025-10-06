Tripura: la policía toma medidas rápidas sobre asalto y burlas de las quejas durante Durga







Durante el Durga Puja Festividades, las autoridades locales recibieron múltiples quejas relacionadas con el asalto y las burlas. Actuando de inmediato, la policía arrestó a todos los acusados ​​involucrados en estos incidentes. El domingo, los individuos arrestados fueron producidos en la corte, y algunos colocaron bajo la prisión preventiva de la policía y otras bajo prisión judicial. Las autoridades confirmaron que todos los delincuentes informados a ellos han sido detenidos y entregados al sistema judicial para obtener más procedimientos. El oficial a cargo Rana Chatterjee confirmó que todos los acusados ​​involucrados en estas quejas han sido detenidos.

«Durante Durga Puja, recibimos algunas quejas sobre el asalto y las burlas. Hemos arrestado a todos los acusados ​​involucrados en estas quejas. Hoy, los estamos produciendo en la corte, algunos bajo la remisión de la policía y otros bajo remanencia judicial. Todos los delincuentes informados a nosotros han sido detenidos y enviados a la corte», dijo Rana Chatterjee el domingo. Mientras tanto, por primera vez en Agartala, la ceremonia de Ravana Dahan se celebró el 2 de octubre en BT College Ground para marcar Vijaya DashamiDibujando una gran multitud. El primer ministro Manik Saha inauguró y dirigió la quema simbólica de Ravana, celebrando la victoria del Señor Rama sobre el mal.

Un gran número de personas se reunieron para presenciar la quema simbólica de Ravana, que fue inaugurada y dirigida por el primer ministro Manik Saha. El festival, celebrado en toda la India con diferentes nombres como Dussehra o Dashhara, marca la victoria del Señor Rama sobre Ravana y el triunfo del bien sobre el mal. El líder de BJP, Papia Datta, expresó alegría por el evento, señalando su observancia en Belonia y Shantir Bazar anteriormente y su debut en Agartala, el alcalde y varios otros dignatarios estuvieron presentes en el evento.

En la ocasión, el líder de BJP, Papia Datta, dijo: «Extiendo mis saludos y mis mejores deseos a todos. Por primera vez en Agartala, la ceremonia de Ravana Dahan fue organizada hoy en el BT College Ground. Estamos muy contentos de que esta quemadura simbólica de Ravana fue inaugurada y llevada a cabo por nuestro honoroso ministro en primer ministro.

