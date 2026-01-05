Tripura experimenta un temblor de magnitud 3,9, no se reportan daños, dice NCS



Un leve terremoto de magnitud 3,9 sacudió Tripura en las primeras horas del lunes, según el Centro Nacional de Sismología (NCS).

El temblor se produjo a las 03:33 horas (IST) a una profundidad de 54 kilómetros. El epicentro se localizó a 23,67 grados de latitud norte y 91,50 grados de longitud este.

«EQ de M: 3,9, fecha: 01/05/2026 03:33:32 IST, lat.: 23,67 N, longitud: 91,50 E, profundidad: 54 km, ubicación: Gomati, Tripura», dijo NCS en una publicación en X.

Se esperan más detalles.

