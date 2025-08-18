Triplemania xxxiii rompe múltiples discos con estrellas de la WWE en el ring

Triplemania xxxiii se rompió más allá de la visualización y los registros de la puerta durante el fin de semana en la primera iteración del evento desde entonces WWE Promoción Lucha Libre adquirida AAA.

Triplemania se transmitió en vivo en los canales de YouTube de WWE y AAA en español e inglés y acumuló más de 4.3 millones de visitas en sus primeras 24 horas. El evento alcanzó su punto máximo con una audiencia concurrente en vivo de 614,000.

Además, el evento anual atrajo a 19,691 fanáticos a la arena CDMX en la Ciudad de México y rompió el récord de ventas de mercancías y récord de mercancías de todos los tiempos. También fue el evento Lucha Libre mexicano más atendido este año. WWE y AAA también obtuvieron 208 millones de visitas en sus plataformas sociales vinculadas a Triplemania de este año.

WWE anunció su adquisición de AAA Desde México, Sports and Entertainment Holding Company Fillip.

En Triplemania, Eljo del Vikingo derrotó a Dragon Lee y las estrellas de la WWE Dominik Mysterio y El Grande Americano para retener el Mega Campeonato AAA. En otros lugares, Pagano y Psycho Clown derrotaron a Angel & Berto para ganar el Campeonato AAA Tag Team, y El Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a El Mesias para ganar el campeonato latinoamericano. Y en uno de los momentos más memorables de la noche, los OMOS de 7’3 «se enfrentaron contra el microMan de 3’3» como parte del esfuerzo ganador del antiguo en la Copa Bardahl Battle Royale.

AAA fue fundada originalmente en 1992 por Antonio Peña y continúa siendo operada por la familia Peña. Los Peñas continuarán involucrados en AAA junto con WWE y Fillip. AAA es una de las promociones Lucha Libre más famosas del mundo y ha sido el hogar de talento, incluidos Rey Mysterio, Eddie Guerrero y las recientes adiciones de la WWE Penta y Fénix.