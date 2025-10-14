Tripas después de que Israel y Noruega amenazaran con sanciones de la FIFA

VIVA – Una victoria aplastante selección noruega superior Israel Las eliminatorias para el Mundial de 2026 tienen el potencial de tener colas largas. Federación Mundial de Fútbol (fifa) impondrá sanciones a Noruega tras el partido que tuvo lugar en el estadio Ullevaal de Oslo el sábado 11 de octubre de 2025.

Un informe de Sport Bible afirmó que la amenaza de castigo surgió por la acción de los aficionados noruegos que desplegaron la bandera. Palestina de gran tamaño y pancartas con mensajes políticos durante el partido. Se considera que esta acción viola las reglas de la FIFA sobre neutralidad política en el mundo del fútbol.

«Noruega está amenazada con un castigo de la FIFA después de que surgieran los comentarios. [dukungan Palestina] en el partido contra Israel. «Noruega podría ser sancionada por la FIFA por violar las normas de la FIFA en el partido disputado en el estadio Ullevaal de Oslo», escribió Sport Bible.

En una serie de fotografías que circulan en las redes sociales, queda claro que los aficionados noruegos ondean banderas palestinas y pancartas que dicen «Dejen vivir a los niños» en las gradas del estadio.

Según la normativa de la FIFA, cualquier forma de campaña política o símbolos está estrictamente prohibida en los partidos oficiales. La violación de esta regla puede resultar en multas elevadas o incluso en la prohibición de que los espectadores asistan al estadio en el próximo partido.

Sport Bible pone como ejemplo un caso similar ocurrido en Serbia.

«Serbia recibió penalizaciones en dos partidos diferentes debido a cánticos y pancartas políticas», escribe Sport Bible en su informe.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también respondió a las crecientes protestas públicas contra la participación de Israel en competiciones internacionales, incluidas las eliminatorias para la Copa Mundial 2026.

«Ahora todo el mundo debería estar contento [rencana perdamaian] y todos deben apoyar el proceso», dijo Infantino en respuesta a la cuestión del alto el fuego en Palestina.

Los comentarios de Infantino fueron vistos como un intento de sofocar la ola de críticas que recientemente se ha generalizado en varios países europeos.

Las acciones de solidaridad con Palestina no sólo ocurren en Noruega. El martes (14/10), hora local, miles de personas también salieron a las calles en Udine, Italia, antes del partido Italia vs Israel en el estadio Bluenergy.

Se estima que alrededor de 10 mil personas participaron en la protesta, exigiendo que se prohíba a Israel aparecer en eventos internacionales hasta que el conflicto en Palestina haya terminado por completo.