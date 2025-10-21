Trilogy Media organiza un programa de estafas en Fox Nation

Los estafadores Ashton Bingham y Art Kulik, el dúo de YouTuber detrás de Trilogy Media, presentarán una nueva serie en Fox Nation en la que rastrearán, confrontarán y expondrán a estafadores de la vida real en todo el mundo.

Titulado “Estafado: vengarse”, la serie de seis episodios se estrena en Fox Streamer el 22 de octubre, y los episodios debutan semanalmente.

Bingham y Kulik fundaron Trilogy Media en 2016 y se volvieron virales por primera vez cuando expusieron una infame estafa de llamadas automáticas del IRS. “Estafados” llevarán sus “operaciones encubiertas” de Internet a la pantalla chica.

“Junto con su equipo de élite de ‘Revengers’, una red de expertos en tecnología e investigadores digitales, se infiltran en operaciones de estafa en todo el mundo para ofrecer lo que las víctimas rara vez obtienen: responsabilidad, cierre y venganza”, según Fox Nation. “Desde víctimas de edad avanzada manipuladas por el romance y las estafas hasta familias que pierden los ahorros de toda su vida y estafas criptográficas, ‘Estafados: Desquitarse’ abre el telón sobre el costo emocional y financiero del fraude moderno. Cada episodio lleva a los espectadores a una operación de alto riesgo, capturando la tensión, el peligro y la recompensa final a medida que se desenmascara a los estafadores”.

En cada episodio, Bingham y Kulik persiguen una estafa diferente, que va desde un plan de reembolso de PayPal de 53.000 dólares, una farsa de criptomonedas de 500.000 dólares y una red de estafas de Arkansas que ha robado más de 80.000 dólares a personas mayores locales.

La serie está producida para Fox Nation por Texas Crew Productions y Trilogy Media. David Karabinas, Robby O’Neil y Brad Bernstein son los productores ejecutivos de Texas Crew, y Art Kulik y Ashton Bingham son los productores ejecutivos de Trilogy.

Mire un avance de “Scammed: Getting Even” a continuación.