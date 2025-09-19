Triller de trauma reproductivo ‘La hija’ se inclina en Busan Market

El cineasta chino Guan Tian y el productor Vivian Bao están presentando la función de debut de Guan «La hija«Un thriller coproducido por Hong Kong, China, Taiwán y Francia, en Busan’s Mercado de proyectos asiáticos.

Este proyecto original se inspiró durante el proceso de producción del cortometraje seleccionado por Venecia de Guan «The Poison Cat», un thriller mítico sobre la venganza femenina. La columna vertebral de la historia, el vínculo entre dos generaciones, está inspirada en la madre y la abuela de Guan. A través de la película, Guan quiere explorar el vínculo intergeneracional que contiene luchas y dolor.

«La hija» cuenta la historia de Gui, una niña de dieciséis años que se ve obligada a embarazarse, ya que su madre Yishui es infértil, lucha por luchar contra el espíritu maligno que concibe. A medida que se producen más y más cambios misteriosos, todas las mujeres embarazadas en el pueblo se ven obligadas a abortar. Sin embargo, GUI descubre una conexión íntima con el espíritu maligno, que encarna el dolor más profundo de Yishui sobre la maternidad.

«El espíritu maligno encarna el trauma reproductivo intergeneracional. Creo que estas luchas no son exclusivas de China: resuenan en otros países asiáticos e incluso más allá», dijo Guan. «A través de esta historia, quiero enfrentar las cargas heredadas de culpa, amor y resentimiento transmitidos a través de las generaciones, y explorar cómo la política y la tradición invaden nuestros cuerpos y amores, creando confusión y desesperación».

El antiguo colaborador de Guan, el productor Vivian Bao, dijo: «Tanto ‘La hija’ como sus cortometrajes anteriores comparten una fusión de mito y sobrenatural. Aunque el escenario era de otro mundo, los personajes y el medio ambiente se sintieron vívidamente fundamentados», dijo.

Bao agregó que el tema principal de la película es la lucha reproductiva de las mujeres, así como la presión que experimentan para la maternidad. «El hilo común es la erosión de la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos», dijo. «Con eso en mente, cuando buscamos financiamiento y asociaciones, nuestra prioridad no es solo si entienden ese contexto histórico, sino si tienen una profunda sensibilidad a las luchas de las mujeres por la autonomía corporal»

El presupuesto de la película se establece en $ 1 millón y se encuentra en la etapa de financiación. Un objetivo principal en la APM es encontrar el lugar de tiro perfecto que tenga una misteriosa y exuberante bosque de la selva con un ambiente de realismo mágico, ya que el equipo tiene como objetivo filmar en junio de 2026. «Buscamos activamente coproductores locales en el sudeste asiático que puede ayudarnos a fundamentar la película en un paisaje distintivo», dijo Bao.

Los productores junto a Bao incluyen a Ding Ningyuan, Patrick Mao Huang y Alexa Rivero.