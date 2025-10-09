Trigger Ivan Gunawan Tobat, Cronología de la circulación de drogas de Ammar Zoni en los centros de detención

Jacarta – Las noticias sobre artistas nunca faltan de lectores. Esta vez le toca a él Ivan Gunawan que cuenta la historia de su viaje migratorio. La confesión del diseñador de que nunca rezó las oraciones de los viernes y ayunó durante 43 años aparentemente llamó la atención de los lectores, convirtiéndolo en el más popular, especialmente en el canal Showbiz.

La figura femenina reemplazante de Azizah Salsha en el corazón Pratama Arhan Tampoco menos cazado. Sin mencionar el problema Ammar Zoni quien fue sorprendido nuevamente distribuyendo droga desde prisión. ¿Quieres conocer la noticia completa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, edición del jueves 9 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

El detonante que hizo arrepentirse a Ivan Gunawan, admite que nunca ha rezado las oraciones del viernes ni ha ayunado durante 43 años

Retrato de Ivan Gunawan en la Gran Mezquita de La Meca

El diseñador y presentador Ivan Gunawan revela abiertamente su viaje espiritual lleno de puntos de inflexión. En una conversación con Daniel Mananta en el podcast Daniel Your Neighbor, Iván admitió que había vivido durante décadas sin cumplir obligaciones religiosas, incluidas las oraciones de los viernes y el ayuno durante el Ramadán.

«Imagínese que durante 43 años casi nunca he rezado las oraciones del viernes ni ayunado. Nunca he ayunado, Niel», dijo Iván, citado el jueves 9 de octubre de 2025.

Al adivinar la nueva figura femenina en el corazón de Pratama Arhan, los internautas dicen que se parece a Azizah Salsha.

Después de divorciarse oficialmente de Azizah Salsha, la vida personal del futbolista Pratama Arhan vuelve a estar en el centro de atención del público. Recientemente, los internautas discutieron ampliamente el nombre de una mujer llamada Inka después de que su foto circulara en las redes sociales con Arhan. Mucha gente piensa que la figura de Inka es similar a la de su ex esposa, Azizah Salsha.

La cuestión de la cercanía de Arhan con Inka surgió después de que una cuenta de TikTok llamada @heymilkteaaa compartiera una foto de los dos. En la carga, la cuenta también yuxtapone un retrato de Arhan e Inka con una foto de Azizah Salsha y Nadif Zahiruddin, que previamente se había vuelto viral.

Jennifer Coppen ¡Enojado! Los seguidores de la selección nacional tienen dificultades para entrar a los estadios de Arabia Saudita

Jennifer Coppen experimentó un incidente desagradable cuando estaba a punto de ver el partido entre Arabia Saudita y la selección nacional de Indonesia en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el jueves 9 de octubre de 2025, temprano en la mañana WIB.