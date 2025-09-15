Tribunal Supremo en Vantara: "Deje que sucedan cosas buenas en la India"; dice: ‘No lo permitirá







Con las conversaciones sobre las irregularidades que ocurren en ‘Vantara’, la Corte Suprema criticó el lunes a los objetores y dijo que no permitirán a ninguna parte plantear objeciones innecesarias contra Vantara. Vantara en JamnagarGujarat, es un centro de rescate y rehabilitación de animales. El Tribunal de Apex, al escuchar una de las peticiones firmadas por el objetor, dijo que están convencidos de que la instalación cumple con todas las leyes y regulaciones con respecto a la adquisición y tratamiento de los animales.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, un banco de jueces Pankaj Mithal y Prasanna B. Varale dijo que «hay ciertas cosas en la India en las que nos enorgullecemos, y no debemos criar innecesariamente el tono y llorar por todo».

La Corte Suprema también comentó que «permitir que ciertas cosas buenas sucedan en el país también. Deberíamos estar contentos con tales cosas», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Las observaciones orales de los tribunales surgieron en una audiencia sobre una declaración presentada por un Cr Jaya Sukin, quien alegó que los animales están siendo contrabandeados y maltratados en Vantara.

Anteriormente el 25 de agosto, el tribunal constituía un equipo de investigación especial (SIT) encabezado por el ex juez de la Corte Suprema, Juez Jasti Chelameswar, para realizar una investigación sobre los asuntos de Desear.

Después de la consulta, el Equipo de Investigación Especial (SIT) presentó su informe a la Corte Suprema el viernes.

Durante la audiencia en la Corte Suprema el lunes, el banco expresó su satisfacción por la investigación realizada por el Equipo de Investigación Especial (SIT).

El tribunal declaró que pasará su orden sobre el tema después de considerar las conclusiones del informe sellado. El tribunal superior También agregó que ordenará a las autoridades gubernamentales que tomen sugerencias o recomendaciones, si las hay, con respecto a mejorar el funcionamiento de Vantara.

Si bien aclara que una vez que está satisfecho, se ha encontrado que Vantara cumple con todas las leyes con respecto a la seguridad de los animales, la Corte Suprema de la India no permitirá a ninguna parte plantear objeciones innecesarias contra el Centro de Rescate.

El tribunal, mientras criticaba a los objetores, dijo que «ahora tenemos un informe de un comité independiente. Iremos por eso. También han tomado la ayuda de expertos. Todas las autoridades serán libres de tomar sugerencias sobre cualquier recomendación hecha por el comité. No permitiremos que nadie plantee objeciones una y otra vez», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, durante la audiencia, el peticionario Cr Jaya Sukin planteó ciertas objeciones contra Vantara, afirmando que los elefantes están siendo trasladados a la instalación desde los templos.

Sin embargo, el tribunal no estaba contento con tales objeciones y era de la opinión de que cuando los animales se adquieren y se mantienen de manera segura en ciertos establecimientos que cumplen con todas las leyes en ese sentido, ¿por qué debería ser un problema? Agregó que, de lo contrario, cuando dichos animales quedan descuidados, generalmente son torturados y mal utilizados para fines comerciales.

El juez Mithal, mientras se cuestiona sobre las acusaciones que se ponen a Vantara, dijo: «¿Cómo se dice que el elefante que ha sido trasladado del Templo no está siendo atendido por Vantara? De lo contrario, los animales son torturados. En los templos los usan mal … Si la acusación contra los elefantes enmienda la ley, ¿qué es lo que el problema? Si alguien quiere adquirir un elefante y está dispuesto a competir con el cumplimiento de todas las leyes. De lo contrario, la gente lo usa (animales) con fines comerciales.

Además, el Procurador General de India (SGI) declaró la satisfacción del gobierno sobre los hallazgos del informe SIT y apreciaba la manera rápida en que el equipo especial realizó la investigación.

Por otro lado, defensor senior Ungüento ariscoApareciendo para Vantara, solicitó que el informe sellado se mantenga clasificado, ya que la instalación quiere mantener la «confidencialidad comercial» en sus asuntos.

