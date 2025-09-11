Tribunal Superior de Delhi para aprobar la orden de Abhishek Bachchan







El Tribunal Superior de Delhi dijo el miércoles que aprobará la orden en Bollywood La súplica del actor Abhishek Bachchan busca proteger sus derechos de publicidad y personalidad, y evitar que los sitios web y plataformas usen su imagen, semejanza, personalidad y videos falsos, incluido el material sexualmente explícito.

El juez Tejas Karia consiguió la nota presentada por el abogado de Bachchan con respecto a las entidades acusadas contra las que buscaba alivio. «Pasaremos una orden», dijo el tribunal. El abogado Pravin Anand, que representa a Abhishek, dijo que los acusados ​​están creando videos generados por IA del actor y creando fotos falsas firmadas por él y también material sexualmente explícito.

El tribunal superior Publicó el asunto de Bachchan el 7 de noviembre ante el Registrador Conjunto del Tribunal y el Tribunal el 15 de enero de 2026, para procedimientos adicionales. El derecho a la publicidad, conocido popularmente como derechos de personalidad, es el derecho a proteger, controlar y beneficiarse de la imagen, el nombre o la imagen de uno.

