Tribunal de Delhi concede cadena perpetua a dos personas por el asesinato de un ingeniero en 2015







un especial tribunal CBI en Rouse Avenue de Delhi ha concedido cadena perpetua a dos personas, incluido un graduado de la Facultad de Ingeniería de Delhi, por el asesinato a la luz del día de un ingeniero de TCS en Noida hace diez años en abril de 2015. El fallecido Ankit Chauhan fue asesinado a tiros en su nuevo automóvil Fortuner en el Sector 50 de Noida, el 13 de abril. Se alegó que Ankit fue asesinado a tiros durante un intento de robo del nuevo automóvil Fortuner cerca de la circunvalación de Barola.

El juez especial de la CBI, Jyoti Kler, condenó a cadena perpetua a Shashank Jadon y Manoj Kumar tras declararlos culpables de los delitos de conspiración criminal para asesinar, intento de asesinato y robo, asesinato, intento de asesinato, intento de robo y destrucción de pruebas.

Además, el tribunal condenó a Shashank Jadon por delitos previstos en la Ley de Armas. El tribunal también impuso una multa de 70.000 rupias a Shashank y de 50.000 rupias a Manoj Kumar. Shashank Jadon es ingeniero de la prestigiosa Facultad de Ingeniería de Delhi. Se encaminó hacia la delincuencia después de grandes pérdidas en el negocio inmobiliario. El tribunal, al dictar sentencia a los condenados, expresó una opinión seria sobre el asesinato del fallecido a plena luz del día en una carretera nacional.

«El Tribunal no puede perder de vista el hecho de que el delito se cometió a plena luz del día en una carretera nacional, lo que refleja valentía y total desprecio por las leyes del país», dijo el juez especial en la orden de sentencia dictada el 13 de octubre. El tribunal también considera el hecho de que los condenados son jóvenes, lo que sin duda es un factor atenuante, sin embargo, tampoco se puede olvidar la corta edad de la víctima, que dejó atrás a sus padres ancianos y a una joven viuda.

«El tribunal no puede perder de vista los sufrimientos que ha sufrido la familia de la víctima», dijo el tribunal en la orden. Tanto Shashank como Manoj Kumar fueron condenados el 20 de septiembre de 2025. Inicialmente, se presentó un caso en la comisaría de policía del Sector 49 de Noida por la denuncia de Dharamveer Chauhan, el padre de Ankit. No se pudo localizar a los condenados. Posteriormente, el autor se declaró culpable ante el Tribunal Superior de Allahabad solicitando una investigación del CBI. El Tribunal Superior había dirigido una investigación de la CBI el 26 de abril de 2016.

Según la acusación, Ankit Chauhan, un joven ingeniero empleado de TCS, fue asesinado a tiros a plena luz del día el 13 de abril de 2015. Este incidente ocurrió en Barola Byepass, Sector 50, Noida, UP. Ankit Chauhan regresaba a su casa en ese momento en su nuevo automóvil, el Fortuner, con el número temporal UDB 0044239. Estaba acompañado por Gagan Dudhoriya, su amigo, que sobrevivió al ataque y es el único testigo ocular de la fiscalía.

El demandante había alegado que Ankit Chauhan regresaba a casa desde el Sector 135, Noida, UP, junto con Gagan Dudhoriya, cuando su fortuna El vehículo fue adelantado y detenido en el lugar del incidente. De dicho auto salieron dos niños. Dispararon contra Ankit Chauhan, quien sufrió heridas mortales. Los muchachos huyeron luego de realizar los disparos. Ankit Chauhan fue trasladado al hospital de Noida, UP, donde fue declarado muerto.

Se alegó que el coacusado Pankaj Kumar era amigo de Shashank Jadon. Sus padres solían trabajar juntos en Ferrocarriles. Le sugirió a Shashank Jadon que podrían robar un automóvil Fortuner nuevo y venderlo a un tal Satpal Bhati, que solía comerciar con vehículos robados, para ganar dinero fácil. A Shashank Jadon le gustó la propuesta de Pankaj Kumar, quien sugirió que para llevar a cabo el robo del automóvil Fortuner pueden utilizar su revólver calibre .32 con licencia y que el robo se cometerá en la carretera nacional. También involucraron al acusado Manoj Kumar en su plan, señaló el tribunal.

