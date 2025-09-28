Tribunal de Apex de EE. UU. Para revisar la orden de ciudadanía de Trump







La administración del presidente Donald Trump está preguntando al Tribunal Supremo Para defender su orden de ciudadanía de derecho de nacimiento, declara que los niños nacidos de padres que están en los Estados Unidos no son ciudadanos estadounidenses ilegalmente o temporalmente.

La petición del Departamento de Justicia ha sido compartida con abogados que desafían la orden, pero aún no se ve expulsado en la Corte Suprema. «Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de suministro primordial para el presidente y su administración de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza», escribió el abogado General John Sauer: «Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadana estadounidense en cientos de miles de personas no calificadas».

Cody Wofsy, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los niños afectados por las restricciones de Trump, dijo: «Esta orden ejecutiva es ilegal y ninguna cantidad de maniobras de la administración va a cambiar eso. Continuaremos asegurándonos de que este orden de cruel y sin sentido» continuamos asegurándose de que la ciudadanía de ningún bebé sea eliminada «.

Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca que volaría más de 125 años de comprensión que la 14ª enmienda de la Constitución confiere la ciudadanía en todos los nacidos en suelo estadounidense, con estrechas excepciones para los hijos de Fdiplomáticos orares y aquellos nacidos en una fuerza de ocupación extranjera.

