Tribunal belga autoriza la extradición de Mehul Choksi a la India







Un tribunal de Amberes (Bélgica) autorizó el viernes la extradición del joyero fugitivo Mehul Choksidictaminando que su arresto por parte de las autoridades belgas a pedido de la India era válido, dijeron los funcionarios, informó el PTI.

Choksi tiene la opción de apelar esta decisión ante un tribunal superior belga.

El veredicto es una victoria significativa para los esfuerzos de extradición de la India. El tribunal describió el arresto como legal después de escuchar los argumentos de los fiscales belgas y de la defensa de Choksi durante las audiencias de mediados de septiembre.

Choksi (66) fue detenido en Bélgica el 11 de abril tras una solicitud de extradición de la Oficina Central de Investigaciones (CBI). Según las autoridades, sus anteriores peticiones de libertad bajo fianza en Bélgica fueron denegadas.

Los fiscales belgas, asistidos por funcionarios indios del Ministerio de Asuntos Exteriores y del CBIArgumentó que Choksi corría riesgo de fuga y debía permanecer bajo custodia.

En el caso, Choksi está acusado de planear un fraude de 13.000 millones de rupias en el Punjab National Bank (PNB), en connivencia con su sobrino, Nirav Modi, utilizando esquemas promocionales que involucran Cartas de Compromiso (LoU).

Para calmar las preocupaciones belgas sobre las condiciones carcelarias, la India ha dado garantías de que, si es extraditado, Choksi sería alojado en el Barracón No. 12 de la cárcel Arthur Road en Mumbai. El gobierno ha detallado que la celda cumplirá con los estándares europeos con ventilación adecuada, instalaciones sanitarias, limpieza diaria y comodidades como libros, periódicos y acceso recreativo limitado.

Choksi huyó originalmente a Antigua y Barbuda, donde obtuvo la ciudadanía. Tras su arresto en Bélgica, agencias indias, incluidas la CBI, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se esforzaron por acelerar su regreso a la India para enfrentar cargos.

Los detalles clave compartidos en la solicitud de extradición de la India incluyen la extradición invocada en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), órdenes de arresto indefinidas de tribunales especiales en Mumbai (2018 y 2021) eran parte de la documentación, el presunto fraude involucró 165 LoU y 58 FLC emitidas sin márgenes de efectivo adecuados o asientos de registro y bancos extranjeros financiaron transacciones basadas en estos. garantías fraudulentas, lo que provocó que el PNB desembolsara 6.344,97 millones de rupias (965,18 millones de dólares), incluidos los intereses, para cubrir los impagos.

La decisión del tribunal ahora allana el camino para la extradición de Choksi a India a menos que se acepte una apelación.

(con entradas PTI)





