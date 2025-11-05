Tribeca Lisboa Selection ‘A Teacher’s Gift’ presenta un teaser

Se ha revelado un adelanto de “A Teacher’s Gift”, una película británica del sur de Asia respaldada por la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico de la India (NFDC).

Producida por Eric Ollerenshaw, dirigida por Artur Ribeiro (“Terra Nova”) y coescrita y protagonizada por Rajdeep Choudhury (“IRaH”) junto a Anjali Patil (“Soch”) y Anthony Calf (“One Day”), “A Teacher’s Gift” sigue a Rohan, un ambicioso profesor de hindi que navega por las expectativas culturales y los deseos personales. Ambientada entre Londres y la India, la historia explora su vínculo con un inglés sofisticado, arraigado en un amor compartido por la literatura y el cricket, que trasciende las barreras de edad, cultura y convenciones, lo que lo lleva a un viaje de redescubrimiento y reconciliación.

El elenco también incluye a Paula Lobo Antunes, Dhruv Sehgal, Virgilio Castelo y Varun Buddhadev.

La película tuvo su estreno europeo en el Tribeca Festival Lisboa 2025, con Rui Tendinha, programador de Tribeca en Lisboa, describiendo la película como “una hermosa fusión de culturas y una historia emotiva conmovedora”.

La película se proyectó en Lisboa inmediatamente después de obtener una nominación a mejor largometraje en el Festival de Cine Iris Prize en Gales, que califica para los BAFTA y BIFA.

“Para una película británica independiente que comenzó su viaje en el Reino Unido con un equipo predominantemente del sur de Asia, luego recibió el apoyo de NFDC WAVES Film Bazaar y ahora fue seleccionada y exhibida en Tribeca, ha sido un viaje increíble”, dijo Ollerenshaw, ex miembro del Parlamento del Reino Unido.

Al estreno asistió Francisco Pedro Balsemão, director ejecutivo de Impressa, la empresa de medios más grande de Portugal y una de las figuras clave detrás de traer el Festival de Cine de Tribeca a Lisboa. Balsemão agradeció la inclusión de “A Teacher’s Gift” en el programa y señaló que demuestra el compromiso de Tribeca y Tribeca Lisboa de promover historias y artistas de todo el mundo.

El Tribeca Festival Lisboa 2025, cofundado por Robert De Niro, trajo la icónica experiencia del festival de Nueva York a Europa. La edición de este año contó con las apariciones de Kim Cattrall, Giancarlo Esposito y Meg Ryan, junto con el estreno en portugués de “Honeyjoon”, ganadora del premio AT&T Untold Stories del Festival de Tribeca 2024.

Mira el avance aquí: