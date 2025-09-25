Tribeca Festival Sets 2026 Fechas


La 25ª edición del Tribeca El festival se ha programado del 3 al 14 de junio en la ciudad de Nueva York.

El 25 aniversario celebrará el legado de Tribeca de apoyar a los cineastas independientes y el futuro del entretenimiento. El festival celebrará ex alumnos como Damien Chazelle, Jon M. Chu, Ryan Coogler, Nia Dacosta, The Daniels, David Gelb, Alex Gibney, Domee Shi y más.

«Hace veinticinco años, comenzamos Tribeca para traer a las personas al centro de la ciudad después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y para unir narradores y audiencias», dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca. «Desde entonces, Tribeca se ha convertido en un hogar para ideas audaces y voces poderosas, un lugar donde se forma la cultura y se descubren nuevas formas de narración de cuentos. Nuestro 25º festival honrará dónde hemos estado y miramos audazmente».

«Mientras celebramos 25 años de Tribeca, recuerdo por qué lo comenzamos en primer lugar: apoyar a los artistas y reunir a las personas a través de historias», dijo Robert de Niro, cofundador de Tribeca. «Ha sido increíble ver cómo el festival ha crecido y evolucionado, y no podría estar más orgulloso de lo que se ha convertido. Este aniversario se trata de celebrar a los artistas, el público y la ciudad de Nueva York».

Además de las categorías de largometrajes, las secciones del festival incluyen Tribeca TV para todas las narraciones episódicas, Tribeca ahora para creadores de redes sociales y narradores en línea y podcasts de Tribeca, que se expande para incluir presentaciones de podcasts audiovisuales y una nueva categoría de competencia.

Las promociones del personal de Tribeca incluyen: Casey Baron ha sido ascendido a programador senior, cine y juegos; Shayna Maci Warner al director de operaciones de programación; David Speer al Vicepresidente de Operaciones; Eileen Rodríguez a Asesor General, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Legales y Comerciales, Secretaria de la Junta; Megan Younger al vicepresidente senior de asociaciones, servicios al cliente y activación; Nellie Norden a Vicepresidenta de Iniciativas de Desarrollo y Crecimiento de Programas; Gretchen Higgins al Vicepresidente de Asociaciones y Desarrollo Global; y Bryce Norbitz al vicepresidente de Tribeca Studios, Desarrollo de artistas.

Presentaciones para el 2026 Festival Tribeca ahora están abiertos con los siguientes plazos:

  • Características y televisión: 22 de octubre de 2025 (temprano), 19 de noviembre de 2025 (oficial), 17 de diciembre de 2025 (extendido)
  • Bermudas: 29 de octubre de 2025 (temprano), 3 de diciembre de 2025 (oficial), 4 de febrero de 2026 (extendido)
  • Ahora: 29 de octubre de 2025 (temprano), 18 de diciembre de 2025 (oficial), 5 de febrero de 2026 (extendido)
  • Juegos: 29 de octubre de 2025 (temprano), 14 de enero de 2025 (oficial), 11 de febrero de 2026 (extendido)
  • Podcasts: 3 de diciembre de 2025 (temprano), 14 de enero de 2026 (oficial), 11 de febrero de 2026 (extendido)
  • Obras en progreso: 4 de marzo de 2026 (oficial) *Presentaciones para la categoría de obras en progreso Abierto el 4 de febrero**
  • Tribeca X: 12 de noviembre de 2025 (temprano), 13 de enero de 2026 (oficial), 25 de febrero de 2026 (extendido)



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí