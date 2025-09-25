Tribeca Festival Sets 2026 Fechas

La 25ª edición del Tribeca El festival se ha programado del 3 al 14 de junio en la ciudad de Nueva York.

El 25 aniversario celebrará el legado de Tribeca de apoyar a los cineastas independientes y el futuro del entretenimiento. El festival celebrará ex alumnos como Damien Chazelle, Jon M. Chu, Ryan Coogler, Nia Dacosta, The Daniels, David Gelb, Alex Gibney, Domee Shi y más.

«Hace veinticinco años, comenzamos Tribeca para traer a las personas al centro de la ciudad después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y para unir narradores y audiencias», dijo Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca. «Desde entonces, Tribeca se ha convertido en un hogar para ideas audaces y voces poderosas, un lugar donde se forma la cultura y se descubren nuevas formas de narración de cuentos. Nuestro 25º festival honrará dónde hemos estado y miramos audazmente».

«Mientras celebramos 25 años de Tribeca, recuerdo por qué lo comenzamos en primer lugar: apoyar a los artistas y reunir a las personas a través de historias», dijo Robert de Niro, cofundador de Tribeca. «Ha sido increíble ver cómo el festival ha crecido y evolucionado, y no podría estar más orgulloso de lo que se ha convertido. Este aniversario se trata de celebrar a los artistas, el público y la ciudad de Nueva York».

Además de las categorías de largometrajes, las secciones del festival incluyen Tribeca TV para todas las narraciones episódicas, Tribeca ahora para creadores de redes sociales y narradores en línea y podcasts de Tribeca, que se expande para incluir presentaciones de podcasts audiovisuales y una nueva categoría de competencia.

Las promociones del personal de Tribeca incluyen: Casey Baron ha sido ascendido a programador senior, cine y juegos; Shayna Maci Warner al director de operaciones de programación; David Speer al Vicepresidente de Operaciones; Eileen Rodríguez a Asesor General, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Legales y Comerciales, Secretaria de la Junta; Megan Younger al vicepresidente senior de asociaciones, servicios al cliente y activación; Nellie Norden a Vicepresidenta de Iniciativas de Desarrollo y Crecimiento de Programas; Gretchen Higgins al Vicepresidente de Asociaciones y Desarrollo Global; y Bryce Norbitz al vicepresidente de Tribeca Studios, Desarrollo de artistas.

Presentaciones para el 2026 Festival Tribeca ahora están abiertos con los siguientes plazos: