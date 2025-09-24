Tribals arroja piedras en el colegio de Nandurbar, los policías disparan conchas de gas lacrimógeno







Tribal manifestantes arrojó piedras y dañó la propiedad del gobierno y los vehículos en las instalaciones de la oficina del coleccionista de Nandurbar en el norte de Maharashtra el miércoles por el asesinato de una juventud tribal, dijeron las autoridades, informó el PTI.

La policía recurrió a Lathicharge y disparó conchas de gases lacrimógenos para dispersar a la mafia, dijo un funcionario.

Alrededor de 8,000 personas participaron en una marcha de protesta ‘silenciosa’ dirigida por organizaciones locales el miércoles por la tarde después de un presunto asesinato de un joven.

Los manifestantes exigieron la pena capital por los culpables responsables de asesinar a un activista tribal local, identificado como Jai Valvi. Fue apuñalado hasta la muerte el 16 de septiembre por algunas personas. La policía ha arrestado a algunas personas y está investigando el motivo, según el PTI.

Después de que la marzo de ‘Silent` culminó con el Colegio, algunos miembros fueron a presentar sus demandas al coleccionista del distrito. Mientras tanto, un grupo de manifestantes rompió barricadas instaladas en el colegio y comenzó a lanzar piedras. Algunos vehículos estacionados en el campus también fueron dañados, dijo un oficial de policía.

Policía Apeló a los manifestantes para que no recurran a la violencia, pero no escucharon, dijo el funcionario.

«Cuando algunos manifestantes intentaron marchar al superintendente de la oficina de la policía y la residencia oficial del coleccionista, la policía recurrió a Lathi y también disparó conchas de gases lacrimógenos», dijo, según el PTI.

El funcionario declaró que se ha desplegado una fuerza policial adicional en las instalaciones del colegio.

La policía detuvo a muchos sospechosos involucrados en la violencia, y se está registrando un caso para destrozar la propiedad del gobierno.

La situación está bajo control, agregó el funcionario, informó la agencia de noticias el miércoles.

Mientras tanto, en otra protesta, a principios de esta semana, la familia, amigos y locales el domingo bloquearon una carretera en Suburban Mumbai exigiendo un arresto inmediato del acusado en el caso de asesinato de estacionamiento de Malwani.

El mes pasado, una disputa de la mafia de estacionamiento ilegal en Malwani reclamó la vida de un joven taxista, que fue brutalmente atacado y apuñalado hasta la muerte.

El fallecido, identificado como Sahil Shahid Gujjar, de 27 años, residente de Ganesh Nagar, Kandivli West, apoyó a su familia al conducir un taxi de Ola alquilado.

Fue agredido cerca de Lagoon Road, Parcela No. 50, Malwani, un área conocida por las operaciones de estacionamiento ilegal.

La familia alegó que incluso después de casi un mes, el arresto de dos acusados ​​cuyos nombres se agregaron en el FIR a medida que la policía continuó las investigaciones, pero aún no los hicieron.

El domingo por la tarde, los lugareños se unieron a la familia en una marcha de protesta exigiendo el arresto de dos personas más.

La protesta causó especialidad tráfico congestión. Se vieron muchos vehículos atascados, y la gente tuvo dificultades para llegar a sus destinos.

(con entradas PTI)





