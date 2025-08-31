Tribales para mantenerse fuera del ámbito de UCC propuesto: Rijiju







La ministra de Asuntos de Minorías de la Unión, Kiren Rijiju, dijo el domingo tribus del noreste y otras áreas del país se mantendrán fuera del ámbito del código civil uniforme propuesto para que puedan vivir sus vidas «libremente» según sus sistemas.

Hablando en un evento organizado por el Ashram, afiliado a RSS, afiliado, Kalyan Ashram, aclaró el puesto del gobierno de la Unión sobre el tema, diciendo que «algunas personas crean una atmósfera extraña en las redes sociales en estos días y construyen una narrativa» contra el Centro.

RijijuSin embargo, no mencionó el nombre de nadie.

«Al ser un ministro de la Unión, quiero compartir la posición de nuestro gobierno. Nuestro gobierno y partido (BJP) piensa en (traer) un código civil uniforme en el país según la Constitución. Cuando la ley penal es igual para todos, ¿por qué la ley civil tampoco debería ser (igual para todos)», dijo el ministro?

Dijo que algunos estados ya han iniciado el trabajo a este respecto.

«Pero hemos dicho claramente que las tribus estarán exentas de esto. Que se le dé a los Asesores para vivir a su manera. Esto (UCC) no se implementará en el Anexo 6, el Anexo 5, el noreste y otras áreas tribales del país», agregó el ministro.

La cuestión de UCC está siendo examinada actualmente por la Comisión de Derecho.

Uttarakhand Hasta ahora ha implementado UCC en el estado.

Hablando en la inauguración de un centro de investigación y capacitación tribal en Bhagwan Birsa Munda Bhavan, Rijiju lanzó un ataque velado en los Congresos, diciendo que había un momento en que no había una gran institución o lugar para Asesora en Delhi «.

La representación de parlamentarios electos de las comunidades tribales en el Consejo de Ministros en el Centro también fue inadecuada, dijo.

«Arvind Netam, un líder muy alto de indiviso Madhya Pradesh, fue un ministro de Estado entonces. Cuando lo conocí y pregunté cuántos líderes más de tribus programadas son ministros superiores o ministros estatales en el gobierno de la Unión, dijo solo uno o dos «, dijo Rijiju a la reunión.

«Me dijo que ganó las elecciones parlamentarias varias veces, pero solo le dieron el estatus de un ministro de estado. Estaba expresando su agonía», agregó.

Rijiju elogió al primer ministro Narendra Modi por el trabajo realizado bajo su liderazgo para el bienestar y la elevación de las tribus en el país.

«Lo que el gobierno de Narendra Modi ha hecho para la elevación de las tribus en este país que nadie había pensado en eso antes», dijo.

Rijiju dijo que hay tres ministros del gabinete, incluido él, y cuatro ministros de estado de la comunidad tribal en el gobierno de Modi hoy.

