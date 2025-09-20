Tri Widodo asesinado en el río solo de Bengawan

WonogiriVIVA – La policía regional de Wonogiri respondió rápidamente al informe público relacionado con el hundimiento de un residente llamado Tri Widodo (36) en el río Solo de Bengawanel jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: El cuerpo de un bebé flotaba en el río Wonogiri, los residentes habían pensado la muñeca



Dijo el comisionado principal de la policía de Wonogiri, Wahyu Sulistyo. hundir A partir de la Fundación RPSDM, Estu Tomo, quien informó que la víctima no fue encontrada durante la cena. Se sabe que la víctima es uno de los pacientes de la fundación.

«Además, los oficiales de la Fundación inmediatamente preguntaron al amigo de la víctima y respondieron que la víctima quería bañarse en el río saltando la valla trasera de Estu Tomo Wonogiri», dijo Wahyu en su declaración escrita, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Reveló! El asesino anciano en Wonogiri resultó ser el hijo de la víctima, ya arrestado



Después de eso, una búsqueda de los oficiales del orfanato de Estu Tomo Wonogiri y encontró ropa, pantalones, gorras y flip -flops pertenecientes a la víctima estaba al borde del río solo de Bengawan.

Debido al muy pesado flujo del río, el oficial de origen de Estu Tomo Wonogiri informó el incidente a la estación de policía de la ciudad de Wonogiri y al equipo BPBD/SAR de Wonogiri Regency.

Leer también: ¡Dos estudiantes de primaria en Bekasi fueron asesinados en una piscina durante la extracurricular, la policía descargó hechos asombrosos!



Además, el oficial conjunto realizó una búsqueda desde las 19:00 WIB hasta las 22:00 WIB, pero la víctima no había sido encontrada.

«Debido a que la situación no es posible, la búsqueda se detiene y se llevará a cabo nuevamente el viernes 19 de septiembre de 2025 alrededor de las 05.00 WIB», dijo.

El personal de la policía regional de Wonogiri, la estación de policía de la ciudad de Wonogiri y el equipo BPBD/SAR de Wonogiri Regency continuaron la búsqueda de víctimas y a alrededor de 14.45 WIB, la víctima fue encontrada en el borde del río solo de Bengawan en un estado de muerte con una distancia de la víctima que saltó aproximadamente 500 metros.

Después de eso, la víctima fue evacuada y llevada al Hospital Regional de Wonogiri para un examen post mortem. Los resultados del examen post mortem del Dr. Paramita Riski Setyaningsih, que la víctima murió puramente por ahogarse y no hubo signos de violencia contra el cuerpo de la víctima.

«Además, la víctima fue entregada a la familia y la familia aceptó sinceramente y la víctima no estaba dispuesta a ser autopsia y no cuestionó/demandó legalmente en el futuro haciendo una declaración», dijo.