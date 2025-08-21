Tri Tito Karnavian espera que el Premio Dekranas sea cada vez más conocido y seguido por varias regiones

VIVA – Jefe de casa diariamente Artesanía Nacional (Dekranas) Tri Tito Karnavian Hopes para el evento del Premio Dekranas Otorgar cada vez más conocido y seguido de más regiones. Esto fue transmitido en la ceremonia de apertura del III Premio de Dekranas a juzgar en la Casa de Kriya Asri, Yakarta, jueves (21/08/2025).

TRI reveló que el número de participantes que registraron el premio Dekranas aún era relativamente pequeño, a pesar de que el registro se había abierto del 19 de junio al 16 de julio de 2025. Este evento fue en realidad una oportunidad para artesanos y micro, pequeños y medianos empresas (MIPYME) para mostrar productos superiores hechos de cerámica, fibras naturales, madera, tela tejida, metal y otros materiales procesados ​​y otros materiales procesados.

«Resulta que se necesitan esfuerzos para alentar a las regiones a registrar artesanos o productos existentes. Resulta que este es un potencial extraordinario de las provincias, distritos/ciudades que existen en Indonesia», dijo.

TRI dio un ejemplo, si todos los niveles regionales de artesanías nacionales (Dekranasda) a nivel provincial y de distrito/ciudad envían un promedio de dos obras, entonces se pueden recolectar alrededor de 1,200 productos de toda Indonesia. Por lo tanto, se necesita una estrategia de socialización más intensa para que esta información llegue a toda la región.

«Solo dos son extraordinarios. ¿Qué pasa si envían cinco, por ejemplo? Estamos seguros de que los artesanos en estas áreas son definitivamente más de dos», explicó.

TRI explicó que el Premio Dekranas fue originalmente un programa conjunto del Ministerio de Comercio, luego se desarrolló a través de la cooperación con el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior). En el futuro, espera que este evento tenga un procedimiento estándar desde el principio hasta el final, incluida una estructura clara del comité.

«Esto se llevó a cabo con el Ministerio de Comercio en ese momento. Pero, de hecho, lo que se llevó a cabo fue la gerencia que trabajó directamente», dijo.

Además, TRI enfatizó la importancia de institucionalizar el premio Dekranas para que su sostenibilidad se mantuviera a pesar del cambio de gestión. También alentó a las dekranas a continuar siempre el programa gubernamental con un espíritu sostenible.

«Alhamdulillah, finalmente pudimos llevar a cabo la etapa final del premio de Dekranas 2025», agregó.

Tri también dijo que los artesanos que participaron en este evento ciertamente estaban esperando los resultados del juicio. Se espera que el ganador sea un ejemplo inspirador para otras regiones, al tiempo que motiva a los artesanos de toda Indonesia para continuar trabajando y mejorar la calidad de los productos de artesanía Nusantara.